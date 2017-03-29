Сондерс выбрал себе соперника на случай «бегства» Головкина

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«Если Головкин собирается уклониться от боя, хотел бы драться с Мигелем Котто», — написал Сондерс в «Твиттере».

Напомним, что промоутер Сондерса уже объявил о начале переговоров с командой Головкина и даже установил для них дедлайн. Сообщалось, что их бой может пройти в июне в Астане. Сам Сондерс подтвердил готовность ехать в Казахстан, а также сделал ряд громких заявлений в адрес Головкина. Со своей стороны команда Головкина выступила с заявлением, в котором рассказала о деталях боя с Сондерсом в Астане.