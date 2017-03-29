Сондерс выбрал себе соперника на случай «бегства» Головкина
Обладатель пояса WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) назвал боксера, с которым хотел бы встретиться в ринге в случае, если не удастся договориться о бое с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщают Vesti.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Если Головкин собирается уклониться от боя, хотел бы драться с Мигелем Котто», — написал Сондерс в «Твиттере».
Напомним, что промоутер Сондерса уже объявил о начале переговоров с командой Головкина и даже установил для них дедлайн. Сообщалось, что их бой может пройти в июне в Астане. Сам Сондерс подтвердил готовность ехать в Казахстан, а также сделал ряд громких заявлений в адрес Головкина. Со своей стороны команда Головкина выступила с заявлением, в котором рассказала о деталях боя с Сондерсом в Астане.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter