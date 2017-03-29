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https://sport.mail.ru/news/boxing/29243295/
29 марта 2017, 14:30 | Бокс | Vesti.kz

Сондерс выбрал себе соперника на случай «бегства» Головкина

Обладатель пояса WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) назвал боксера, с которым хотел бы встретиться в ринге в случае, если не удастся договориться о бое с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщают Vesti.kz.

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«Если Головкин собирается уклониться от боя, хотел бы драться с Мигелем Котто», — написал Сондерс в «Твиттере».

Напомним, что промоутер Сондерса уже объявил о начале переговоров с командой Головкина и даже установил для них дедлайн. Сообщалось, что их бой может пройти в июне в Астане. Сам Сондерс подтвердил готовность ехать в Казахстан, а также сделал ряд громких заявлений в адрес Головкина. Со своей стороны команда Головкина выступила с заявлением, в котором рассказала о деталях боя с Сондерсом в Астане.
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Президент Федерации профи-бокса: За границей Головкин получит больше, но он патриот и хочет провести этот бой у себя на родине

Президент Федерации профи-бокса: За границей Головкин получит больше, но он патриот и хочет провести этот бой у себя на родине

Президент Федерации профессионального бокса Ерлан Бекхожин подробно рассказал корреспонденту Vesti.kz о ситуации, сложившейся вокруг вечера бокса с участием чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина, который должен пройти в рамках международной выставки EXPO в июне этого года.
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29 марта

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