Олимпийский чемпион и телохранитель Фиделя Кастро. История жизни Стивенсона

29 марта исполнилось бы 65 лет легендарному кубинскому боксёру-тяжеловесу, трёхкратному олимпийскому чемпиону Теофило Стивенсону, которого не без оснований считают величайшим бойцом в истории мирового любительского бокса.



Несмотря на то что кроме него ещё двум боксёрам-аматорам удавалось стать трёхкратными олимпийскими чемпионами — венгру Ласло Паппу и ещё одному кубинцу Феликсу Савону, — наиболее легендарным статусом обладает именно Стивенсон. Вероятно, по причине того, что, как и в профессиональном боксе, наибольшим вниманием публики пользуется «королевская», супертяжёлая весовая категория, в рамках которой и выступал Теофило. Несомненно, большую роль в обретении величия сыграли не только достижения Стивенсона, но и его внешний вид и яркая харизма. Высокий, статный, широкоплечий богатырь привлекал к себе визуальное внимание боксёрской публики сразу же, как только появлялся в зале и направлялся к рингу.



Также известность трёхкратному олимпийскому чемпиону и трёхкратному чемпиону мира принесла и его принципиальная последовательная позиция по отношению к переходу в профессиональный бокс. Самые могущественные американский промоутеры (в том числе Дон Кинг и Боб Арум) зазывали Стивенсона на профи-ринг практически после каждого его международного триумфа. Обещая ему огромные деньги, воротилы от бокса в разные годы предлагали Теофило встречи с тогдашними действующими чемпионами мира в хэвивейте — Мохаммедом Али, Джо Фрейзером и Ларри Холмсом, но всякий раз получали от него отказ.



Квинтэссенцией ответов на эти многочисленные уговоры стала знаменитая фраза, обронённая Стивенсоном в одном из интервью того времени: «Я не променяю пять миллионов долларов на любовь восьми миллионов кубинцев!». Великий Теофило до конца своей жизни оставался верен делу кубинской революции и предан команданте Фиделю Кастро, который, в свою очередь, относился к нему как к сыну.



Теофило Стивенсон Лоуренс родился 29 марта 1952 года в небольшом городке Пуэрто-Падре провинции Лас-Тунас, которая располагается в восточной части Кубы. Его родители были англоязычными иммигрантами. Отец, Теофило Стивенсон Парсонс, перебрался на Кубу с вулканического острова Карибского моря Сент-Винсент в 1923 году, а мать, Долорес Лоуренс, была дочерью иммигрантов с островка Сент-Китс. Отец имел крупные габариты и пробовал свои силы в боксе, но после семи проведённых поединков больше на ринг не выходил из-за хитрости и коварства местных менеджеров и промоутеров. Однако сына своего всё же отвёл в боксёрский зал. Поначалу факт занятий боксом Теофило-младшим скрывалось от матери. И когда Долорес узнала о них, она пришла в ярость, но, поостыв, разрешила-таки тренироваться сыну под строгим присмотром отца. Выдающиеся физические данные и несомненный боксёрский талант привлёк внимание к Теофило бывшего чемпиона Кубы в тяжёлом весе 1931−1935 годов Джона Эрреру, который и стал первым тренером мальчика. Но поначалу Стивенсон не полностью отдавался тренировкам, поскольку не был убеждён, что бокс станет главным делом его жизни. Теофило ещё раздумывал о посвящении себя спорту номер 1 на Кубе, каковым является бейсбол. Свой первый официальный бой, состоявшийся в октябре 1966 года, Стивенсон проиграл по очкам оппоненту по имени Луис Энрикес. Тогда нашему герою было 14 лет и весил он 71 килограмм. И вообще, на первых порах Теофило чаще проигрывал, чем выигрывал.



Вскоре после прихода к власти Фиделя Кастро профессиональный бокс на Кубе был запрещён. 19 марта 1962 года был издан указ, согласно которому на острове запрещался профессиональный спорт во всех его проявлениях. А уже спустя два года, в 1964-м, на Остров Свободы в качестве своеобразной интернациональной помощи спорту только становившегося на ноги нового социалистического государства прибыли опытные и известные специалисты из СССР — Евгений Огуренков, Андрей Червоненко и Василий Романов, которые должны были поспособствовать интенсивному развитию бокса в этой далёкой, но дружественной стране. Именно тренеру Червоненко суждено было стать боксёрским крёстным отцом для Теофило. Вместе с будущим патриархом кубинского бокса, многолетним главным наставником национальной сборной, а тогда ещё молодым начинающим местным тренером Алсидесом Сагаррой Червоненко взялся за огранку уникального таланта Стивенсона.



Принявшись полностью отдаваться целенаправленной работе в тренировочном зале, наш герой очень быстро почувствовал, как раскрывается его неимоверный потенциал. Первым значительным успехом Теофило стала победа на юниорском чемпионате страны 1968 года, где он выступал уже в весе свыше 81 кг. А в начале 1970 года 17-летний Стивенсон произвёл фурор на взрослом уровне, нокаутировав представлявшего Кубу на Олимпийских играх 1968 года в Мексике тяжеловеса Нансио Каррильо. В сентябре того же года Теофило завоевал золотую медаль на своих первых международных соревнованиях — чемпионате Центральной Америки и Карибского бассейна.



Тем не менее на том этапе своей карьеры малоопытный Стивенсон всё ещё относительно часто терпел поражения на международных турнирах. Так, на Панамериканских играх 1971 года он уступил тяжеловесу из США Дуэйну Бобику, которого после этого американские журналисты нарекли новой «большой белой надеждой». Но эти локальные неудачи стали тем необходимым полезным опытом. Они помогали указывать на ошибки и обозначать направления дальнейшей работы по усовершенствованию его мастерства. Червоненко настойчиво прививал Теофило классический советский стиль бокса, заключавшийся в активном перемещении по рингу и работе повторяющимися разрушительными двойками с дальней дистанции, которые начинались с отточенного длинного и жёсткого джеба.



На Олимпиаде 1972 года в Мюнхене Стивенсон проявил себя уже полностью сложившимся, практически безупречным бойцом, одержавшим над всеми своими соперниками досрочные победы. В частности, в ¼ финала Теофило расквитался с Бобиком, одолев его техническим нокаутом в 3-м раунде, а соперник по финалу — румын Ион Алексе — и вовсе предпочёл не выходить на ринг. По итогам турнира кроме золотой медали Стивенсон стал обладателем и Кубка Вела Баркера — приза, вручаемого лучшему боксёру олимпийского турнира вне зависимости от весовой категории. Сразу после этого нашему герою поступило предложение из США сразиться с действующим на то время чемпионом мира в тяжах Джо Фрейзером.



Гонорар Стивенсона должен был составить гигантские по тем временам два миллиона долларов, а сам поединок прошёл бы во Флориде. Таким образом, за один вечер Теофило имел шанс стать чемпионом мира в профи-боксе. Но кубинец отказался от этого предложения, ответив, что остаётся преданным делу революции и предпочитает вернуться на родину, чтобы посвящать себя любительскому боксу и учёбе в университете по инженерной специальности.



На Кубу Стивенсон вернулся уже в статусе национального героя, которого народ буквально носил на руках. В 1974 году Гавана принимала первый в истории любительского бокса чемпионат мира, и являвшемуся капитаном национальной сборной Теофило нельзя было ударить в грязь лицом перед глазами родной публики. Стивенсон легко подтвердил статус фаворита, одержав в финале убедительную победу по очкам над американцем Марвином Стинсоном. В 1975 году Теофило ждал триумф и на Панамериканских играх, на которых он одолел очередного американца — будущего чемпиона мира в профи Майкла Доукса. Ложкой дёгтя в блестящей карьере Стивенсона того периода были лишь два поражения от очень жёсткого, стойкого и бесстрашного советского тяжеловеса Игоря Высоцкого, который сначала одолел Теофило по очкам в 1973 году перед глазами самого Фиделя Кастро на Кубе, а затем, в 1976 году в Минске, и вовсе остановил кубинца досрочно. К сожалению, на Олимпиадах и чемпионатах мира этим бойцам встретиться не довелось, так как Высоцкого из-за повышенной уязвимости и кровоточности бровей тренеры советской национальной команды предпочитали не брать на крупнейшие международные турниры.



На Олимпиаде 1976 года в Монреале 24-летний Стивенсон опять одержал над всеми своими соперниками досрочные победы. В частности, в полуфинале он нокаутировал в первой же трёхминутке будущего чемпиона мира в профи американца Джона Тэйта, а в финале за три неполных раунда расправился с румыном Мирчей Симоном.



Все находились под огромным впечатлением от уровня мастерства Стивенсона, который пребывал на пике своих возможностей. «Это самый идеально сбалансированный боец, которого я когда-либо видел», — говорил тогда известный тренер Эммануэль Стюард. «Было бы здорово увидеть его в качестве профессионала, — сказал промоутер Дон Кинг. — Он находится в том же классе, что Али, Формэн и Фрейзер». У Теофило было всё, чтобы стать великим профи — габариты, техника, мощь, боевой интеллект, характер. Кроме этого он был высок, атлетичен и красив собой. Лёгкой раскрутке его в Штатах способствовал бы и тот факт, что он свободно владел как испанским языком, так и английским, поскольку его родители были выходцами из бывших британских колоний.



Дон Кинг сумел убедить Мохаммеда Али, а также получить одобрение чиновников WBC провести этот поединок. Дело оставалось за Фиделем Кастро. Но в 1977 году на ежегодной конвенции АИБА кубинская федерация бокса огласила свои условия: Стивенсон и Али должны были провести серию из пяти поединков по три раунда каждый в разных городах США, а обслуживать их должны были независимые международные рефери. В итоге ни АИБА, ни WBC, ни Дон Кинг не согласились на это предложение, и мечты увидеть в одном ринге Стивенсона и Али так и остались мечтами. В 1978 году Теофило стал победителем чемпионата мира в Белграде, победив, в частности, в ¼ финала очередного будущего чемпиона мира в профи из США Тони Таббса. После этого Дон Кинг предпринял последнюю попытку организовать «Бой века» между Стивенсоном и Али. Именно тогда Теофило и произнёс ставшую знаменитой фразу о том, что не променяет обещанные ему пять миллионов долларов на любовь кубинского народа. Али же наотрез отказывался проводить пятиматчевую серию из трёхраундовых боёв, на которой настаивала кубинская федерация.



На Играх 1980 года в Москве Стивенсон завоевал свою третью олимпийскую золотую медаль. Несмотря на то что бокс в исполнении Теофило был уже не таким ярким и искромётным, как в Мюнхене и Монреале, победителем турнира он стал вполне уверенно и целиком заслуженно. В финале он по очкам со счётом 4:1 одолел советского бойца Петра Заева, который хоть и уступал очень сильно знаменитому кубинцу в росте и размахе рук, но смотрелся на ринге достойно. В 1982 году случилась единственная осечка в карьере Стивенсона на крупнейших международных турнирах. На чемпионате мира в Мюнхене он уже в первом своём поединке, на стадии ¼ финала уступил по очкам со счётом 0:5 будущему чемпиону мира в профи итальянцу Франческо Дамиани. Последний взял на вооружение тактику Игоря Высоцкого, навязав значительно превосходящему его в росте оппоненту жёсткую рубку на ближней дистанции и преуспел в этом, выдержав все встречные мощнейшие фирменные контрудары кубинца. 1983 годом датирована последняя попытка организации боя Стивенсона с действующим чемпионом мира в профи. На сей раз велись переговоры о поединке с долгоиграющим обладателем мирового титула американцем Ларри Холмсом. Дело даже доходило до конкретики, стороны обсуждали регламент схватки — то ли три, то ли четыре раунда. Но и в тот раз эта затея не выгорела. В 1984 году Теофило не смог выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе, поскольку подавляющее большинство стран так называемого социалистического лагеря (разумеется, и Куба в том числе) бойкотировали эти Игры в ответ на бойкот западным миром Олимпиады-1980 в Москве. Мировое первенство 1986 года в Рино стало последним крупнейшим международным турниром, который выиграл Стивенсон. В полуфинале Теофило одолел по очкам известного советского тяжа Вячеслава Яковлева, а в финале остановил досрочно американца Алекса Гарсию.



Этот поединок стал последним в легендарной карьере Стивенсона, которая насчитывает 302 победы при 22 поражениях. Впрочем, Теофило рассматривал вариант возвращения на ринг ради участия в Олимпийских играх 1988 года в Южной Корее. Но когда выяснилось, что из-за солидарности с объявившей этим Играм бойкот Северной Кореей Куба тоже решила не отправлять своих спортсменов в Сеул, эти планы Стивенсона так и не обрели реальные черты. Повесив перчатки на гвоздь, Теофило не отдалился от бокса. В разные годы он был членом тренерского совета национальной сборной своей страны, вице-президентом Федерации бокса Кубы, а также работал в Национальном институте спорта и физического воспитания Гаваны.



Одно время он являлся почётным телохранителем самого Фиделя Кастро. Будучи символом мощи и силы кубинской революции, Стивенсон был обласкан высшим политическим руководством. Команданте Фидель подарил ему двухэтажный особняк и два дорогих автомобиля, что для кубинского общества является неимоверной роскошью. Любопытно, что в 1972 году в порядке исключения Теофило было присуждено звание заслуженного мастера спорта СССР, а в 1987 году он был награждён Олимпийским орденом Международного олимпийского комитета.



В 1999 году со Стивенсоном произошёл неприятный эксцесс на территории США. Сопровождавший сборную Кубы Теофило возвращался домой, когда один из сотрудников аэропорта города Майами грязно высказался ему в лицо насчёт Фиделя Кастро и его политического режима. Боксёр такого вытерпеть не смог и уже спустя секунду оппонент остался без передних зубов. Стивенсон был арестован американской полицией, но вскоре отпущен под залог в 12,5 тыс. долларов и улетел домой.



МИД Кубы оперативно выступил с заявлением о том, что это была специально заранее подготовленная «мафией Майами» провокация с целью опорочить имя великого кубинского спортсмена. После этого, естественно, Теофило до конца своей жизни уже никогда не появлялся на американской территории. 11 июня 2012 года государственные средства массовой информации Кубы сообщили, что «кубинская спортивная семья крайне опечалена в связи со скоропостижной кончиной вследствие сердечного приступа легендарного спортсмена Теофило Стивенсона».