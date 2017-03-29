WBC лишил Беллью титула чемпиона мира

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Британскому боксеру предоставили статус «почетного чемпиона», что дает ему право право провести поединок за титул WBC в любое время.

Полновесный пояс WBC будет разыгран уже 1 апреля в Дортмунде между Марко Хуком (40−3−1, 27 КО) и Майрисом Бриедисом (21−0−0, 18 КО).

Ранее Хук и Бриедис должны были разыграть титул «временного» чемпиона мира.