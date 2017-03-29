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https://sport.mail.ru/news/boxing/29243040/
29 марта 2017, 14:02 | Бокс | УНИАН

WBC лишил Беллью титула чемпиона мира

Тони Беллью, которому ранее WBC разрешил отложить обязательную защиту титула чемпиона мира ради боя в супертяжелом весе с Дэвидом Хэем, лишили пояса организации, сообщает Isport со ссылкой на BoxingScene.

Марко Хук и <span class=error>Майрис</span> <span class=error>Бриедис</span> разыграют полновесный титул чемпиона мира WBC. Увеличить
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Британскому боксеру предоставили статус «почетного чемпиона», что дает ему право право провести поединок за титул WBC в любое время.

Полновесный пояс WBC будет разыгран уже 1 апреля в Дортмунде между Марко Хуком (40−3−1, 27 КО) и Майрисом Бриедисом (21−0−0, 18 КО).

Ранее Хук и Бриедис должны были разыграть титул «временного» чемпиона мира.
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