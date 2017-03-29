Эксперт рассказал о перспективах Головкина в 168 фунтах
Известный эксперт в области бокса и других боевых единоборств главный редактор российского телеканала «Боец» Сергей Завилейский ответил на вопросы Sports.kz относительно возможного перехода казахстанца Геннадия Головкина в весовую категорию до 168 фунтов.
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— Тренер Головкина заявил о возможном переходе казахстанца в весовую категорию до 168 фунтов. Можете прокомментировать это решение?
— С возрастом все боксеры обычно повышают весовую категорию. Чем больше боксеру лет, тем сложнее делать вес.
— Сразу же после этого Андре Уорд заявил, что готов спуститься в 168 фунтов ради боя с казахстанцем. Не получится ли так, что потом он начнет отказываться по примеру Альвареса?
— Все может быть. Уорд уже несколько раз заявлял о завершении карьеры и, скорее всего, будет выходить только на очень денежные бои.
— На бой с кем помимо Уорда Головкин может рассчитывать при переходе в эту весовую категорию?
— Думаю, что с чемпионами в этой весовой категории. Другие боксеры Головкину просто не интересны.
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