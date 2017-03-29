Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29243004/
29 марта 2017, 13:56 | Бокс | Sports.kz

Эксперт рассказал о перспективах Головкина в 168 фунтах

Известный эксперт в области бокса и других боевых единоборств главный редактор российского телеканала «Боец» Сергей Завилейский ответил на вопросы Sports.kz относительно возможного перехода казахстанца Геннадия Головкина в весовую категорию до 168 фунтов.

Известный эксперт в области бокса и других боевых единоборств главный редактор российского телеканала Боец Сергей <span class=error>Завилейский</span> ответил на вопросы Sports.kz относительно возможного перехода <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> в весовую категорию до 168 фунтов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Тренер Головкина заявил о возможном переходе казахстанца в весовую категорию до 168 фунтов. Можете прокомментировать это решение?
— С возрастом все боксеры обычно повышают весовую категорию. Чем больше боксеру лет, тем сложнее делать вес.

 — Сразу же после этого Андре Уорд заявил, что готов спуститься в 168 фунтов ради боя с казахстанцем. Не получится ли так, что потом он начнет отказываться по примеру Альвареса?
— Все может быть. Уорд уже несколько раз заявлял о завершении карьеры и, скорее всего, будет выходить только на очень денежные бои.

 — На бой с кем помимо Уорда Головкин может рассчитывать при переходе в эту весовую категорию?
— Думаю, что с чемпионами в этой весовой категории. Другие боксеры Головкину просто не интересны.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Флойд Мейвезер-младший впервые посетит Казахстан

Флойд Мейвезер-младший впервые посетит Казахстан

Президент федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин раскрыл корреспонденту Vesti.kz некоторые подробности 55-й конвенции WBC (Всемирного боксерского совета), которая пройдет в Астане в конце августа этого года.
Еще 7 новостей  Все новости
28 марта

Тренер Головкина признался, что Джейкобс дрался не так, как ожидалось

Команда Головкина поделилась новостями о бое с Сондерсом в Астане

Промоутер Сондерса поставил ультиматум Головкину