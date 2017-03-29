Эксперт рассказал о перспективах Головкина в 168 фунтах

— Тренер Головкина заявил о возможном переходе казахстанца в весовую категорию до 168 фунтов. Можете прокомментировать это решение?

— С возрастом все боксеры обычно повышают весовую категорию. Чем больше боксеру лет, тем сложнее делать вес.



— Сразу же после этого Андре Уорд заявил, что готов спуститься в 168 фунтов ради боя с казахстанцем. Не получится ли так, что потом он начнет отказываться по примеру Альвареса?

— Все может быть. Уорд уже несколько раз заявлял о завершении карьеры и, скорее всего, будет выходить только на очень денежные бои.



— На бой с кем помимо Уорда Головкин может рассчитывать при переходе в эту весовую категорию?

— Думаю, что с чемпионами в этой весовой категории. Другие боксеры Головкину просто не интересны.