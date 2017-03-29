Флойд Мейвезер-младший впервые посетит Казахстан
Президент федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин раскрыл корреспонденту Vesti.kz некоторые подробности 55-й конвенции WBC (Всемирного боксерского совета), которая пройдет в Астане в конце августа этого года.
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«Проведение конвенции ложится на плечи Федерации профессионального бокса Казахстана и руководство WBC. Предварительная дата проведения — с 25 августа по 1 сентября. Конвенция пройдет в рамках международной выставки EXPO. На нее приедут меценаты, эксперты и звезды бокса. Среди почетных гостей конвенции будут американец Флойд
Я хорошо помню выступление Кличко, который заявил: «Если я стану президентом Украины, первым мероприятием, которое проведу в Киеве, будет конвенция WBC».
Ажиотаж очень большой вокруг этого события. За 55-ю конвенцию активно боролись США и Хорватия. Кстати, специально для нашей страны даже сдвинули сроки проведения до августа, — рассказал Бекхожин.
Ранее стало известно, что конвенцию посетит звезда мирового бокса Майк Тайсон.
Напомним, о праве Астаны провести 55-ю юбилейную конвенцию WBC было объявлено в декабре прошлого года.
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