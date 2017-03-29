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https://sport.mail.ru/news/boxing/29242531/
29 марта 2017, 13:39 | Бокс | Vesti.kz

Флойд Мейвезер-младший впервые посетит Казахстан

Президент федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин раскрыл корреспонденту Vesti.kz некоторые подробности 55-й конвенции WBC (Всемирного боксерского совета), которая пройдет в Астане в конце августа этого года.

Также планируется приезд известной <nobr>девушки-боксера</nobr> Лейлы Али. Увеличить
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«Проведение конвенции ложится на плечи Федерации профессионального бокса Казахстана и руководство WBC. Предварительная дата проведения — с 25 августа по 1 сентября. Конвенция пройдет в рамках международной выставки EXPO. На нее приедут меценаты, эксперты и звезды бокса. Среди почетных гостей конвенции будут американец Флойд Мейвезер-младший, Лейла Али.

Я хорошо помню выступление Кличко, который заявил: «Если я стану президентом Украины, первым мероприятием, которое проведу в Киеве, будет конвенция WBC».

Ажиотаж очень большой вокруг этого события. За 55-ю конвенцию активно боролись США и Хорватия. Кстати, специально для нашей страны даже сдвинули сроки проведения до августа, — рассказал Бекхожин.

Ранее стало известно, что конвенцию посетит звезда мирового бокса Майк Тайсон.

Напомним, о праве Астаны провести 55-ю юбилейную конвенцию WBC было объявлено в декабре прошлого года.

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