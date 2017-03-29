Головкин примет участие в открытии спорткомплекса в Караганде
Строящийся в Майкудуке
физкультурно-оздоровительный комплекс будет носить имя прославленного казахстанского боксера Геннадия Головкина. Ожидается, что спортсмен примет участие в открытии ФОКа.
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В спортивном комплексе расположены зал тяжелой атлетики, универсальный спортивный зал для баскетбола, волейбола и
— Мы пригласили в здание ФОКа ведущих тренеров области по боксу, тяжелой атлетике, баскетболу,
Средства на строительство объекта выделялись поэтапно из областного и городского бюджета. На приобретение снарядов и спортивного инвентаря планируется потратить около 67 миллионов тенге.
Открытие
— Будем открывать в конце мая, либо в начале июня, планируем пригласить на открытие нашего земляка — Геннадия Головкина, — сказал глава города.
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