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https://sport.mail.ru/news/boxing/29241981/
29 марта 2017, 12:56 | Бокс | Sports.kz

Головкин примет участие в открытии спорткомплекса в Караганде

Строящийся в Майкудуке физкультурно-оздоровительный комплекс будет носить имя прославленного казахстанского боксера Геннадия Головкина. Ожидается, что спортсмен примет участие в открытии ФОКа.

Строящийся в Майкудуке <nobr>физкультурно-оздоровительный</nobr> комплекс будет носить имя прославленного казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span>. Ожидается что спортсмен примет участие в открытии ФОКа. Увеличить
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В спортивном комплексе расположены зал тяжелой атлетики, универсальный спортивный зал для баскетбола, волейбола и мини-футбола, 25 метровый плавательный бассейн и зал бокса. Объект реализуется согласно программе «Развитие объектов спорта» и в первую очередь предназначен для организации физкультурно-оздоровительных занятий населения, причем все залы и секции будут работать на бесплатной основе.

— Мы пригласили в здание ФОКа ведущих тренеров области по боксу, тяжелой атлетике, баскетболу, мини-футболу, волейболу и плаванию, которые сделали свои замечания и внесли предложения в части увеличения количества снарядов и инструментов, чтобы завтра можно было спокойно проводить тренировки, — говорит аким города Нурлан Аубакиров.

Средства на строительство объекта выделялись поэтапно из областного и городского бюджета. На приобретение снарядов и спортивного инвентаря планируется потратить около 67 миллионов тенге.

Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса планируется уже этой весной.

— Будем открывать в конце мая, либо в начале июня, планируем пригласить на открытие нашего земляка — Геннадия Головкина, — сказал глава города.

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