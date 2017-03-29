Бой Головкина в Казахстане может не состояться
Казахстанская сторона тормозит организацию боя Головкина в Астане.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Представительница команды Геннадия Головкина Жанара Утешева рассказала о потенциальном бое с британцем Билли Джо Сондерсом, который должен пройти в Астане.
По словам Утешевой, казахстанский боксер давно мечтает провести поединок на родине.
«Сейчас Астана может стать хозяйкой события гораздо более крупного масштаба и более высокого уровня, чем просто очередной вечер бокса. Момент исторический. Потенциальный бой сам по себе уже был бы записан в летопись мирового бокса, поскольку впервые за 10 лет может быть проведен объединительный поединок за титул абсолютного чемпиона мира. До заветной мечты Геннадия Головкина остается один шаг. Абсолютный чемпион мира — это и Зал Славы, и почет, и уважение. Это и признание всех заслуг, коих у нашего боксера немало. И данный шаг наш чемпион хотел бы сделать дома, перед родными трибунами, на глазах у своих соотечественников, тем более нынешний год как никогда подходит для этого», -отметила Утешева.
При этом,
«Новости пока полнятся слухами. Судьба и дата боя в нашей стране отнюдь не определены. И все заявления от третьих лиц касательно этого не более чем самопиар на имени Головкина. Команда GGG сделала все от них зависящее, но проведение вечера бокса до сих пор под вопросом, и в основном
Ранее стало известно, что бой Головкина с Сондерсом должен пройти в июне 2017 года в Астане в рамках выставки ЭКСПО-2017.
Тем временем, промоутер чемпиона мира в среднем весе по версии WBO британского боксера Билли Джо Сондерса установил временные рамки в переговорах по бою с командой Головкина.
«У нас нет никаких проблем с условиями этого боя. Все дело в том, хочет ли команда Головкина его в принципе или нет. Мы не можем находиться в подвешенном состоянии вечно, должен же быть
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter