Бой Головкина в Казахстане может не состояться

Представительница команды Геннадия Головкина Жанара Утешева рассказала о потенциальном бое с британцем Билли Джо Сондерсом, который должен пройти в Астане.



По словам Утешевой, казахстанский боксер давно мечтает провести поединок на родине.

«Сейчас Астана может стать хозяйкой события гораздо более крупного масштаба и более высокого уровня, чем просто очередной вечер бокса. Момент исторический. Потенциальный бой сам по себе уже был бы записан в летопись мирового бокса, поскольку впервые за 10 лет может быть проведен объединительный поединок за титул абсолютного чемпиона мира. До заветной мечты Геннадия Головкина остается один шаг. Абсолютный чемпион мира — это и Зал Славы, и почет, и уважение. Это и признание всех заслуг, коих у нашего боксера немало. И данный шаг наш чемпион хотел бы сделать дома, перед родными трибунами, на глазах у своих соотечественников, тем более нынешний год как никогда подходит для этого», -отметила Утешева.



При этом, из-за организационных сложностей, точка в вопросе о месте проведения боя еще не поставлена.

«Новости пока полнятся слухами. Судьба и дата боя в нашей стране отнюдь не определены. И все заявления от третьих лиц касательно этого не более чем самопиар на имени Головкина. Команда GGG сделала все от них зависящее, но проведение вечера бокса до сих пор под вопросом, и в основном из-за организационных моментов с казахстанской стороны. В профессиональном боксе очень важна своевременность. Если Астана сейчас не присоединится к списку мировых городов, где проходят крупные события из мира большого бокса, то, давайте будем откровенны, такой шанс выпадет еще совсем не скоро. И выпадет ли вообще?», — подчеркнула Утешева.



Ранее стало известно, что бой Головкина с Сондерсом должен пройти в июне 2017 года в Астане в рамках выставки ЭКСПО-2017.

Тем временем, промоутер чемпиона мира в среднем весе по версии WBO британского боксера Билли Джо Сондерса установил временные рамки в переговорах по бою с командой Головкина.