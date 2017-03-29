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https://sport.mail.ru/news/boxing/29241765/
29 марта 2017, 12:54 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Бой Головкина в Казахстане может не состояться

Казахстанская сторона тормозит организацию боя Головкина в Астане.

Казахстанская сторона тормозит организацию боя <span class=error>Головкина</span> в <span class=error>Астане</span>. Увеличить
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Представительница команды Геннадия Головкина Жанара Утешева рассказала о потенциальном бое с британцем Билли Джо Сондерсом, который должен пройти в Астане.

По словам Утешевой, казахстанский боксер давно мечтает провести поединок на родине.

«Сейчас Астана может стать хозяйкой события гораздо более крупного масштаба и более высокого уровня, чем просто очередной вечер бокса. Момент исторический. Потенциальный бой сам по себе уже был бы записан в летопись мирового бокса, поскольку впервые за 10 лет может быть проведен объединительный поединок за титул абсолютного чемпиона мира. До заветной мечты Геннадия Головкина остается один шаг. Абсолютный чемпион мира — это и Зал Славы, и почет, и уважение. Это и признание всех заслуг, коих у нашего боксера немало. И данный шаг наш чемпион хотел бы сделать дома, перед родными трибунами, на глазах у своих соотечественников, тем более нынешний год как никогда подходит для этого», -отметила Утешева.

При этом, из-за организационных сложностей, точка в вопросе о месте проведения боя еще не поставлена.

«Новости пока полнятся слухами. Судьба и дата боя в нашей стране отнюдь не определены. И все заявления от третьих лиц касательно этого не более чем самопиар на имени Головкина. Команда GGG сделала все от них зависящее, но проведение вечера бокса до сих пор под вопросом, и в основном из-за организационных моментов с казахстанской стороны. В профессиональном боксе очень важна своевременность. Если Астана сейчас не присоединится к списку мировых городов, где проходят крупные события из мира большого бокса, то, давайте будем откровенны, такой шанс выпадет еще совсем не скоро. И выпадет ли вообще?», — подчеркнула Утешева.

Ранее стало известно, что бой Головкина с Сондерсом должен пройти в июне 2017 года в Астане в рамках выставки ЭКСПО-2017.

Тем временем, промоутер чемпиона мира в среднем весе по версии WBO британского боксера Билли Джо Сондерса установил временные рамки в переговорах по бою с командой Головкина.

«У нас нет никаких проблем с условиями этого боя. Все дело в том, хочет ли команда Головкина его в принципе или нет. Мы не можем находиться в подвешенном состоянии вечно, должен же быть какой-то временной лимит. Мы собираемся или оформить сделку с Головкиным на этой неделе, или не оформлять этот бой вообще», — заявил Уоррен.

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