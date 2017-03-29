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https://sport.mail.ru/news/boxing/29241467/
29 марта 2017, 12:27 | Бокс | Чемпионат.com

Последний соперник Поветкина поможет Кличко подготовиться к бою с Джошуа

Французский супертяжеловес Жоан Дюопа будет одним из спарринг-партнёров украинца Владимира Кличко, продолжающего подготовку к поединку с чемпионом IBF Энтони Джошуа, который состоится 29 апреля в Лондоне.

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Об этом француз сообщил лично на своей странице в соцсети «Фейсбук».

«В воскресенье я отправляюсь в Мюнхен, в тренировочный лагерь Владимира Кличко, который готовится к бою с Энтони Джошуа», — написал Дюопа.

Отметим, что Дюопа является последним соперником россиянина Александра Поветкина. Их встреча состоялась в декабре прошлого года и завершилась досрочной победой Поветкина.

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