Последний соперник Поветкина поможет Кличко подготовиться к бою с Джошуа
Французский супертяжеловес Жоан Дюопа будет одним из
спарринг-партнёров украинца Владимира Кличко, продолжающего подготовку к поединку с чемпионом IBF Энтони Джошуа, который состоится 29 апреля в Лондоне.
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Об этом француз сообщил лично на своей странице в соцсети «Фейсбук».
«В воскресенье я отправляюсь в Мюнхен, в тренировочный лагерь Владимира Кличко, который готовится к бою с Энтони Джошуа», — написал Дюопа.
Отметим, что Дюопа является последним соперником россиянина Александра Поветкина. Их встреча состоялась в декабре прошлого года и завершилась досрочной победой Поветкина.
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