Последний соперник Поветкина поможет Кличко подготовиться к бою с Джошуа

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Об этом француз сообщил лично на своей странице в соцсети «Фейсбук».



«В воскресенье я отправляюсь в Мюнхен, в тренировочный лагерь Владимира Кличко, который готовится к бою с Энтони Джошуа», — написал Дюопа.



Отметим, что Дюопа является последним соперником россиянина Александра Поветкина. Их встреча состоялась в декабре прошлого года и завершилась досрочной победой Поветкина.