Александр Гвоздик: Возможно, Головкин и Гонсалес допустили ошибки в подготовке

«На мой взгляд решение судей было справедливым, потому что Головкин был чемпионом. Мне кажется, что Джейкобсу для того, чтобы забрать у GGG его титулы, нужно было больше превосходства. В первой половине боя Головкин взял верх, а во второй Джейкобс проделал великолепную работу, однако этого не хватило для победы. Возможно, это был и равный поединок, но не настолько, чтобы отдать победу Джейкобсу. Факт в том, что Головкин не выглядел в этом бою как привычный убийца. Это был конкурентный поединок. Теперь он убедит других боксеров с ним драться, а раньше никто этого не хотел. Не знаю, что случилось. Я видел, что GGG и Роман Гонсалес были вместе в одном лагере, и Чоколатито также был не в лучшей форме в тот вечер. Возможно, они допустили ошибки в подготовке. А может быть Геннадий стареет. В общем, решение судей было верным, однако это был не лучший бой GGG», — цитирует Гвоздика Boxingnews24.com.