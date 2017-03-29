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https://sport.mail.ru/news/boxing/29241462/
29 марта 2017, 12:22 | Бокс | Sports.kz

Александр Гвоздик: Возможно, Головкин и Гонсалес допустили ошибки в подготовке

Не знающий поражений украинский легковес Александр Гвоздик озвучил свои версии того, почему Геннадий Головкин провел свой поединок с Дэниэлом Джейкобсом на недостаточно высоком уровне, сообщает Sports.kz.

Не знающий поражений украинский <span class=error>легковес</span> Александр Гвоздик озвучил свои версии того почему Геннадий <span class=error>Головкин</span> провел свой поединок с <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом на недостаточно высоком уровне сообщает Sports.kz. Увеличить
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«На мой взгляд решение судей было справедливым, потому что Головкин был чемпионом. Мне кажется, что Джейкобсу для того, чтобы забрать у GGG его титулы, нужно было больше превосходства. В первой половине боя Головкин взял верх, а во второй Джейкобс проделал великолепную работу, однако этого не хватило для победы. Возможно, это был и равный поединок, но не настолько, чтобы отдать победу Джейкобсу. Факт в том, что Головкин не выглядел в этом бою как привычный убийца. Это был конкурентный поединок. Теперь он убедит других боксеров с ним драться, а раньше никто этого не хотел. Не знаю, что случилось. Я видел, что GGG и Роман Гонсалес были вместе в одном лагере, и Чоколатито также был не в лучшей форме в тот вечер. Возможно, они допустили ошибки в подготовке. А может быть Геннадий стареет. В общем, решение судей было верным, однако это был не лучший бой GGG», — цитирует Гвоздика Boxingnews24.com.

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