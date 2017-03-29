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https://sport.mail.ru/news/boxing/29240667/
29 марта 2017, 11:41 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: Уорд победит Ковалева, и на этот раз бесспорно

Наставник Геннадия Головкина и Мурата Гассиева Абель Санчес считает, что в реванше Андре Уорда и Сергея Ковалева американец добьется победы, которая не вызовет вопросов, сообщает Sports.kz.

Наставник Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Мурата</span> <span class=error>Гассиева</span> <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> считает что в реванше <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорда</span> и Сергея <span class=error>Ковалева</span> американец добьется победы которая не вызовет вопросов сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Это очень трудный бой для обоих парней, но я думаю, что Андре с его мозговым центром и тренером сможет получше адаптироваться и изменить то, что нужно, чтобы победить Ковалева решением судей. И на этот раз решение не будет спорным», — сказал Санчес, чьи слова приводит Boxingscene.com.

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