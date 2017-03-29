Абель Санчес: Уорд победит Ковалева, и на этот раз бесспорно
Наставник Геннадия Головкина и Мурата Гассиева Абель Санчес считает, что в реванше Андре Уорда и Сергея Ковалева американец добьется победы, которая не вызовет вопросов, сообщает Sports.kz.
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«Это очень трудный бой для обоих парней, но я думаю, что Андре с его мозговым центром и тренером сможет получше адаптироваться и изменить то, что нужно, чтобы победить Ковалева решением судей. И на этот раз решение не будет спорным», — сказал Санчес, чьи слова приводит Boxingscene.com.
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