Абель Санчес: Уорд победит Ковалева, и на этот раз бесспорно

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«Это очень трудный бой для обоих парней, но я думаю, что Андре с его мозговым центром и тренером сможет получше адаптироваться и изменить то, что нужно, чтобы победить Ковалева решением судей. И на этот раз решение не будет спорным», — сказал Санчес, чьи слова приводит Boxingscene.com.