Эксперт ESPN: Если команде «Канело» не нравится, что Головкин хочет драться с Сондерсом в июне, это их проблемы

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Ранее стало известно, что Головкин намерен вернуться в июне. Наиболее вероятным соперником казахстанца называется обладатель пояса WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО).

Однако промоутер «Канело» Оскар Де Ла Хойя призвал воздержаться Головкина от этих планов. По его словам, в том поединке казахстанец может получить травму и не успеть восстановиться. К тому же у них останется мало времени на раскрутку сентябрьского боя с «Канело». Позицию Оскара поддержал его бывший бизнес-партнер Ричард Шефер.

Между тем промоутер Головкина Том Леффлер отверг опасения своего коллеги. А тренер казахстанца Абель Санчес считает, что Де Ла Хойя просто ищет повод, чтобы избежать боя с Головкиным.

«Я верю, что Головкин будет драться с Сондерсом в июне. Он не будет идти на поводу у “Канело” и отказываться от своей мечты о четвертом поясе. Он может поехать на родину и получить много миллионов (я слышал о сумме около 10 миллионов долларов) за бой с Сондерсом, который он легко выиграет. Это очевидно. Если Оскару и “Канело” это не нравится, то это их проблемы. Они сами пострадают от гнева фанатов, если сорвут поединок», — написал Рафаэль в своем блоге.

Добавим, что промоутер Сондерса уже объявил о начале переговоров с командой Головкина и даже установил для них дедлайн. Сообщалось, что их бой может пройти в июне в Астане. Сам Сондерс подтвердил готовность ехать в Казахстан, а также сделал ряд громких заявлений в адрес Головкина. Со своей стороны команда Головкина выступила с заявлением, в котором рассказала о деталях боя с Сондерсом в Астане.