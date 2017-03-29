Подготовка Шариповой к титульному бою в апреле
Первая девушка в
профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова продолжает готовиться к своему следующему бою, который планируется на 22 апреля, пишет группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
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Ожидается, что поединок будет титульным, на кону будет стоять пояс WBC International во втором полулегком весе. Фируза родом из Тараза. На ее счету уже 4 боя на
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