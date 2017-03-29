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29 марта 2017, 11:14 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Подготовка Шариповой к титульному бою в апреле

Первая девушка в профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова продолжает готовиться к своему следующему бою, который планируется на 22 апреля, пишет группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Первая девушка в <nobr>профи-боксе</nobr> из Казахстана <span class=error>Фируза</span> <span class=error>Шарипова</span> продолжает готовиться к своему следующему бою который планируется на 22 апреля пишет группа Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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Ожидается, что поединок будет титульным, на кону будет стоять пояс WBC International во втором полулегком весе. Фируза родом из Тараза. На ее счету уже 4 боя на профи-ринге, 3 из которых она завершила победой.

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