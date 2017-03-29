Александр Беленький: Победа над Сондерсом в переговорах с Альваресом Головкину не поможет никак
Российский спортивный журналист и телекомментатор Александр Беленький поделился со Sports.kz своим мнением о том, нужен ли Билли Джо Сондерсу его титул чемпиона Мира, если он, как сам же утверждает, действительно готов рискнуть им в вероятном поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным, который, как надеются казахстанские любители бокса, может состояться в июне в Астане в рамках ЭКСПО 2017.
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— Думаю, Сондерсу его титул нужен, боец он с гонором и может вполне искренне считать, что у него одни и те же шансы победить Головкина что дома, что в Казахстане. А если за бой у вас больше заплатят — тем лучше. В то же время победа над Сондерсом в переговорах с Альваресом Головкину не поможет никак. Там вообще ничего не поможет — кроме принципиальной смены позиции со стороны Альвареса и Де Ла Хойи, — сказал Беленький.
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