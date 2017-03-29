Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29239949/
29 марта 2017, 10:54 | Бокс | Sports.kz

Александр Беленький: Победа над Сондерсом в переговорах с Альваресом Головкину не поможет никак

Российский спортивный журналист и телекомментатор Александр Беленький поделился со Sports.kz своим мнением о том, нужен ли Билли Джо Сондерсу его титул чемпиона Мира, если он, как сам же утверждает, действительно готов рискнуть им в вероятном поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным, который, как надеются казахстанские любители бокса, может состояться в июне в Астане в рамках ЭКСПО 2017.

Российский спортивный журналист и телекомментатор Александр Беленький поделился со Sports.kz своим мнением о том нужен ли Билли Джо Сондерсу его титул чемпиона Мира если он как сам же утверждает действительно готов рискнуть им в вероятном поединке с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> который как надеются казахстанские любители бокса может состояться в июне в <span class=error>Астане</span> в рамках <span class=error>ЭКСПО</span> 2017. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Думаю, Сондерсу его титул нужен, боец он с гонором и может вполне искренне считать, что у него одни и те же шансы победить Головкина что дома, что в Казахстане. А если за бой у вас больше заплатят — тем лучше. В то же время победа над Сондерсом в переговорах с Альваресом Головкину не поможет никак. Там вообще ничего не поможет — кроме принципиальной смены позиции со стороны Альвареса и Де Ла Хойи, — сказал Беленький.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Ниязымбетов дал СМИ «алфавитное интервью»

Ниязымбетов дал СМИ «алфавитное интервью»

Социальная сеть, мечта, интервью и многое другое — в алфавитном интервью от «А до Я» с двукратным серебряным призером Олимпийских игр, капитаном национальной сборной Казахстана Адильбеком Ниязымбетовым.
Еще 7 новостей  Все новости
28 марта

Тренер Головкина признался, что Джейкобс дрался не так, как ожидалось

Команда Головкина поделилась новостями о бое с Сондерсом в Астане

Почему Головкину можно пропустить бой с Сондерсом