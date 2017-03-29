Александр Беленький: Победа над Сондерсом в переговорах с Альваресом Головкину не поможет никак

— Думаю, Сондерсу его титул нужен, боец он с гонором и может вполне искренне считать, что у него одни и те же шансы победить Головкина что дома, что в Казахстане. А если за бой у вас больше заплатят — тем лучше. В то же время победа над Сондерсом в переговорах с Альваресом Головкину не поможет никак. Там вообще ничего не поможет — кроме принципиальной смены позиции со стороны Альвареса и Де Ла Хойи, — сказал Беленький.