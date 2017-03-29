Ниязымбетов дал СМИ «алфавитное интервью»

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А — Актау.

Самый лучший город на Земле. Я вырос в этом городе, здесь мой дом, мои родители, близкие, друзья, мой зал. Когда мы на сборах, либо на соревнованиях меня часто тянет в Актау, домой. Об Актау можно говорить часами. В нашем городе хорошие климатические условия, близость Каспийского моря, огромное количество туристических достопримечательностей, добрые люди, хорошие перспективы для развития, чистый город, это только небольшая часть признаков, что Актау, самый лучший город (улыбается).

Б — Бокс.

Бокс — часть моей жизни, это моя работа, это мое призвание. Он научил меня уважению, настойчивости терпению, трудолюбию и концентрации. То, чего я добился сегодня в жизни и в спорте, все благодаря боксу.

В — Волнение.

Волнение перед большими соревнованиями — это естественно! Не думаю что от него вообще можно избавиться, просто нужно научиться с ним справляться и управлять.

Г — Головкин.

Головкин — гордость казахстанского бокса. Благодаря трудолюбию и стремлению он добился славы, призвания, чемпионских титулов. Одним словом молодец.

Д — Друзья.

У меня очень много друзей я думаю, это здорово. Настоящие друзья познаются не в беде, а в радости с этим нельзя не согласиться, приятно видеть друзей, которые искренне радуются за твои успехи.

Ж — Журналист.

От них всегда хочется убегать (улыбается), шучу. На самом деле роль журналиста в спортивном обществе большая, именно вы доносите до общества через СМИ все наши достижения и поражения. Хочется, чтобы информацию которую вы доносите была объективной. Я особо не люблю давать интервью, все это отвлекает от работы, тренировок.

З — Зависть.

Это очень плохо. Особенно не приятно, когда видишь зависть вокруг себя. Я не обращаю на это внимание, конечно, не приятно, но, что поделаешь. Я сам не читаю новости в интернете, иногда друзья говорят, тут люди завидуют твоим победам, твоим наградам, даже бывает так, что могут позавидовать подаренной машине, либо квартире которую В конце концов я же ни у кого не отобрал или украл квартиру или машину. Если дарят мне машины или квартиры, наверное мня дарят не просто так, а за мои заслуги, уж точно не «за красивые глазки».

И — Идеал.

У меня нет кумиров и идеалов ни в жизни ни в спорте.

К — Казы, кумыс.

На Олимпиаду в Лондон и в Рио мы с собой привезли казы и кумыс. Чтобы не увидели таможенники или пограничники пришлось их четко упаковать и положить внутри одежды, сумки сдали в багаж, благодаря четкой конспирации казы и кумыс благополучно пересекли границы Лондона и Бразилии (улыбается). Казы и кумыс помогают восстановить потраченную энергию.

Л — Легионер.

Любимое слово «диванных экспертов», которые считают, что в мангистауском боксе одни легионеры. Уверяю Вас, это полный бред! Я понимаю, если бы у нас в команде боксировали африканцы, кубинцы или россияне, то да, тогда можно было бы говорить, что у нас одни легионеры. У нас в составе сборной области все ребята казахи, ни одного иностранца. Да, Азмат Исакулов родился в Таразе, Берик и Нурбол в Актобе, Ерик в Уральске и что? живя в одной стране, как мы можем говорить легионер? и Азамат, и Ерик и Нурбол добились высоких результатов в стенах школы бокса Мангистауской области, благодаря нашим Мангистауским тренерам. Все они тренируются у нас в зале, а в след за ними растут много одаренных, талантливых ребят такие как, Бекзад Нурдаулетов, Айболды Дауренулы, Махмуд Аль Мухаммед, Султан Шаршов и многие другие. Я не хочу конкретно говорить по именам или видам спорта, но у нас в области в других видах спорта есть легионеры скажем выходцы из других областей, которые выступают за нашу область, но сходите к ним тренировочный зал вы там их не увидите, они тренируются либо в Алмате, либо в Астане, как после этого будут дети расти? Поэтому нужно прекращать такие разговоры мы одно целое у нас одна цель — поднимать в высь наш флаг и честь страны.

М — Мечта.

Только одна — выиграть золото Олимпийских игр.

Н — Нурсултан Назарбаев.

Мы, подрастающее поколение, являемся свидетелями становления и процветания нашего независимого государства. Успехи во всех отраслях — это наше защищенное стабильное будущее. И мы горды тем, что сегодня Казахстан узнаваем и признан не только в спорте, но и в мировом сообществе. Все это благодаря мудрой политике нашего Президента Нурсултана Назарбаева.

П — Поражение.

Выбрал профессию спортсмена, будь готов к поражениям! Поражения закаляют и делают нас сильнее. Поражение неотъемлемая часть спорта, хочешь не хочешь от него никуда не денешься.

Р — Рекорд.

Сборной команде Мангистауской области по боксу принадлежит уникальный рекорд, в розыгрыше Кубка КФБ (сейчас этот турнир называется Кубок Конфедерации) наша команда становилась победителем Кубка два раза в 2012 и в 2016 году. Два раза брали серебро и трижды бронзу, подобного достижение нет ни у одной команды розыгрыша Кубка Конфедерации (ранее Кубок КФБ).

С — Социальная сеть.

Есть страница в Инстаграм и Вконтакте. Раз в месяц захожу и все, времени нет сидеть там и писать. В инстаграм в месяц 1−2 фотки выкладываю и все.

Т — Тренер.

Мой второй отец — это безусловно мой тренер Марат Джакиев. Я ему благодарен за все. Мы с ним работаем больше 15 лет, он увидел во мне потенциал, когда я переступил шаг боксерского зала. Всего, чего я добился в спорте на 90% заслуга моего тренера. Я желаю ему и его семье здоровья и благополучия.

У — Увлечение



У меня не так то много свободного времени. Если появляется люблю слушать музыку, ходить в кино, играть в футбол, общаться с друзьями.

Ф — Футбол.

Обожаю играть в футбол. Если бы не бокс, то наверное стал бы футболистом. Болею за команду Реал (Мадрид).

Х — Хулио.

Хулио Ла Круз, пожалуй мой самый неудобный соперник на ринге. Хотя я считаю, что в финале на Олимпиаде в Рио я ему не проиграл.

Ц — Цель.

Целей много. Одно из них успешно подготовиться и оптимально подойти к новому Олимпийскому циклу. Если тренерский штаб поверят в меня и сочтет нужным, сделаю все возможное чтобы попасть на Олимпиаду в Токио, касательно своего места в сборной я неоднократно говорил, если в 81 кг в сборной появится сильный и перспективный боксер я без проблем уступлю место молодым.

Э — Эверест.

Самая высокая гора на Земле, наверное, когда покоряешь Эверест, чувствуешь себя Олимпийским чемпионом (улыбается).

Ю — Юность.

Это приятное время. Моя юность прошла в боксерском зале!

Я — Я желаю читателям сайта aktausport.kz всего самого наилучшего и пусть всегда будут много побед!