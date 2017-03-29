Промоутер Сондерса готов осуществить мечту Головкина

— Надеюсь, на этой неделе для Билли будут хорошие новости. Головкин говорит, что владеть пятью поясами — его мечта. Что ж, мы можем воплотить ее в жизнь — это уже может стать не мечтой, а реальностью. Все, что ему нужно сделать — сказать об этом своим менеджеру и промоутеру и просто подписать контракт! — сказал Уоррен.



Ранее Уоррен и Сондерс выдвинули команде Головкина ультиматум: сначала сам боксер заявил, что хочет, чтобы к пятнице GGG подписал контракт, а его промоутер затем добавил, что если до конца недели вопрос не будет решен, бой не состоится.



Напомним, Сондерс владеет поясом WBO, которого не хватает Головкину для объединения титулов в среднем весе.