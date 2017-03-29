Промоутер Сондерса готов осуществить мечту Головкина
Промоутер британского боксера Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен прокомментировал потенциальный бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на The Sun.
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— Надеюсь, на этой неделе для Билли будут хорошие новости. Головкин говорит, что владеть пятью поясами — его мечта. Что ж, мы можем воплотить ее в жизнь — это уже может стать не мечтой, а реальностью. Все, что ему нужно сделать — сказать об этом своим менеджеру и промоутеру и просто подписать контракт! — сказал Уоррен.
Ранее Уоррен и Сондерс выдвинули команде Головкина ультиматум: сначала сам боксер заявил, что хочет, чтобы к пятнице GGG подписал контракт, а его промоутер затем добавил, что если до конца недели вопрос не будет решен, бой не состоится.
Напомним, Сондерс владеет поясом WBO, которого не хватает Головкину для объединения титулов в среднем весе.
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