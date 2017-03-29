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https://sport.mail.ru/news/boxing/29239757/
29 марта 2017, 10:36 | Бокс | Sports.kz

Промоутер Сондерса готов осуществить мечту Головкина

Промоутер британского боксера Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен прокомментировал потенциальный бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на The Sun.

Промоутер британского боксера Билли Джо Сондерса (24−0 12 КО) <span class=error>Фрэнк</span> <span class=error>Уоррен</span> прокомментировал потенциальный бой с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz со ссылкой на The Sun. Увеличить
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— Надеюсь, на этой неделе для Билли будут хорошие новости. Головкин говорит, что владеть пятью поясами — его мечта. Что ж, мы можем воплотить ее в жизнь — это уже может стать не мечтой, а реальностью. Все, что ему нужно сделать — сказать об этом своим менеджеру и промоутеру и просто подписать контракт! — сказал Уоррен.

Ранее Уоррен и Сондерс выдвинули команде Головкина ультиматум: сначала сам боксер заявил, что хочет, чтобы к пятнице GGG подписал контракт, а его промоутер затем добавил, что если до конца недели вопрос не будет решен, бой не состоится.

Напомним, Сондерс владеет поясом WBO, которого не хватает Головкину для объединения титулов в среднем весе.

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