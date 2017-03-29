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https://sport.mail.ru/news/boxing/29239560/
29 марта 2017, 10:25 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Дигейл: Готов драться с Головкиным в среднем весе, с Уордом — в полутяжелом

Чемпион мира во втором среднем весе по версии IBF Джеймс Дигейл заявил о готовности сразиться с чемпионом мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадием Головкиным и чемпионом IBF/WBA/WBO в полутяжелом весе Андре Уордом в их дивизионах.

Чемпион мира во втором среднем весе по версии IBF Джеймс <span class=error>Дигейл</span> заявил о готовности сразиться с чемпионом мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадием <span class=error>Головкиным</span> и чемпионом IBF/WBA/WBO в полутяжелом весе <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уордом</span> в их дивизионах. Увеличить
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«Бой с Головкиным? Я могу легко опуститься в средний вес, чтобы провести титульный бой с ним. Андре Уорд и Геннадий Головкин находятся в числе тех, кого называют лучшими боксерами вне зависимости от веса. Для меня было бы честью сразиться с Уордом, так же как и с Геннадием. Ради боя с Уордом я бы мог подняться в полутяжелый вес, — цитирует Дигейла Daily Mail.

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