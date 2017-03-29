«Бой с Головкиным? Я могу легко опуститься в средний вес, чтобы провести титульный бой с ним. Андре Уорд и Геннадий Головкин находятся в числе тех, кого называют лучшими боксерами вне зависимости от веса. Для меня было бы честью сразиться с Уордом, так же как и с Геннадием. Ради боя с Уордом я бы мог подняться в полутяжелый вес, — цитирует Дигейла Daily Mail.