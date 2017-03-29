Роберт Гарсия назвал трех боксеров, которые побьют Головкина

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«Честно говоря, я думаю, что “Канело” смог бы побить Головкина, но вряд ли их бой состоится в этом году. Думаю, они встретятся в следующем. Но я считаю, что “Канело” его победит. Единственный бой, который имеет для Головкина смысл в 168 фунтах, с Хильберто Рамиресом, и я думаю, что “Зурдо” также его побьет. Он слишком крупный, умный и мастеровитый. Кроме того, если бы Андре Уорд без ущерба для себя уложился во второй средний вес, то он тоже смог бы побить Головкина», — приводит слова тренера Boxingnews24.com.

Ранее Гарсия отметил, что Головкин стал терять свою былую форму и виной тому является его возраст. Его позицию поддерживает бывший промоутер мексиканца Сауля «Канело» Альвареса Ричард Шефер. По его словам, казахстанец заметно сдал в двух последних боях.

В то же время Гарсия встал на защиту Головкин относительно разговоров о том, что последнем бою американец Дэниэл Джейкобс раскрыл его. Казахстанец победил того единогласным решением судей, отправив американца в нокдаун в четвертом раунде.