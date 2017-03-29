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https://sport.mail.ru/news/boxing/29238084/
29 марта 2017, 9:30 | Бокс | Vesti.kz

Абель Санчес уличил промоутера «Канело» в попытках избежать сентябрьского боя с Головкиным

Абель Санчес, тренирующий чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), считает, что промоутер мексиканца Сауля «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО) ищет причину, чтобы избежать сентябрьского боя с казахстанским боксером.

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Ранее Оскар Де Ла Хойя призвал воздержаться Головкина от планов по проведению боя в июне. По его словам, в том поединке казахстанец может получить травму и не успеть восстановиться. К тому же у них останется мало времени на раскрутку сентябрьского боя с «Канело». Позицию Оскара поддержал его бывший бизнес-партнер Ричард Шефер.

«Думаю, мы разговаривали, когда Юбенк делал свои махинации. Есть много разных способов отказаться от боя. Не обязательно даже говорить напрямую, что не хочешь драться. Крис Юбенк-старший нашел свой способ, а Оскар упомянул еще три-четыре.

Я могу только надеется, что Том Леффлер и Де Ла Хойя придут к соглашению и мы устроим поединок. Они могут находить любые оправдания, что они хотят боя, но факт в том, что Головкин готов драться, а вот «Канело», похоже, что нет, — цитирует Санчеса BoxingScene.com.

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