Абель Санчес уличил промоутера «Канело» в попытках избежать сентябрьского боя с Головкиным
Абель Санчес, тренирующий чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), считает, что промоутер мексиканца Сауля «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО) ищет причину, чтобы избежать сентябрьского боя с казахстанским боксером.
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Ранее Оскар Де Ла Хойя призвал воздержаться Головкина от планов по проведению боя в июне. По его словам, в том поединке казахстанец может получить травму и не успеть восстановиться. К тому же у них останется мало времени на раскрутку сентябрьского боя с «Канело». Позицию Оскара поддержал его бывший
«Думаю, мы разговаривали, когда Юбенк делал свои махинации. Есть много разных способов отказаться от боя. Не обязательно даже говорить напрямую, что не хочешь драться. Крис
Я могу только надеется, что Том Леффлер и Де Ла Хойя придут к соглашению и мы устроим поединок. Они могут находить любые оправдания, что они хотят боя, но факт в том, что Головкин готов драться, а вот «Канело», похоже, что нет, — цитирует Санчеса BoxingScene.com.
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