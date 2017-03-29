Тренер: Головкин только сейчас стал драться с большими именами, но, возможно, уже слишком поздно
Знаменитый в мире бокса американский тренер Роберт Гарсия считает, что чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) стал терять свою былую форму и виной тому является его возраст.
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Видимо, что-то случилось...
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«Посмотрите, Головкин — чертовски классный боец, у него потрясающая сила. Абель Санчес проделал с ним великолепную работу. Они многого достигли и во многом преуспели. Сейчас Головкину 35, и, думаю, у него остались последние несколько лет карьеры. Это не его вина, что на ранних этапах карьеры у него не было больших боев, потому что никто не хотел с ним драться, и поэтому ему приходилось боксировать с малоизвестными соперниками. Теперь, когда он стал драться с большими именами, возможно, уже слишком поздно.
Думаю, у Джейкобса был отличный план на бой, он боксировал с умом. Головкин же сделал ровно столько, сколько нужно для победы, но бой вышел близким. Думаю, что
Его позицию поддерживает бывший промоутер мексиканца Сауля «Канело» Альвареса Ричард Шефер. По его словам, казахстанец заметно сдал в двух последних боях.
Ранее Гарсия также объяснил, почему люди стали говорить, что Джейкобс раскрыл Головкина.
Напомним, Головкин 18 марта в
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