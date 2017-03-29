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https://sport.mail.ru/news/boxing/29237701/
29 марта 2017, 9:27 | Бокс | Vesti.kz

Тренер: Головкин только сейчас стал драться с большими именами, но, возможно, уже слишком поздно

Знаменитый в мире бокса американский тренер Роберт Гарсия считает, что чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) стал терять свою былую форму и виной тому является его возраст.

Он считает что у GGG остались последние несколько лет карьеры. Увеличить
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«Посмотрите, Головкин — чертовски классный боец, у него потрясающая сила. Абель Санчес проделал с ним великолепную работу. Они многого достигли и во многом преуспели. Сейчас Головкину 35, и, думаю, у него остались последние несколько лет карьеры. Это не его вина, что на ранних этапах карьеры у него не было больших боев, потому что никто не хотел с ним драться, и поэтому ему приходилось боксировать с малоизвестными соперниками. Теперь, когда он стал драться с большими именами, возможно, уже слишком поздно.

Думаю, у Джейкобса был отличный план на бой, он боксировал с умом. Головкин же сделал ровно столько, сколько нужно для победы, но бой вышел близким. Думаю, что четыре-пять лет назад Головкин бы нокаутировал его. Геннадий продолжает распродавать арены и зарабатывать миллионы долларов, но возраст берет свое. Когда ты всю жизнь посвятил боксу, диетам, многим жертвовал, то к 35 годам подходит время, когда твое тело уже не то, что раньше, — цитирует Гарсию Boxingscene.com.

Его позицию поддерживает бывший промоутер мексиканца Сауля «Канело» Альвареса Ричард Шефер. По его словам, казахстанец заметно сдал в двух последних боях.

Ранее Гарсия также объяснил, почему люди стали говорить, что Джейкобс раскрыл Головкина.

Напомним, Головкин 18 марта в Нью-Йорке победил Джейкобса единогласным решением судей, отправив американца в нокдаун в четвертом раунде. Казахстанский боксер впервые в карьере провел 12 раундов, плюс прервалась рекордная серия досрочных побед Головкина.

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