Экс-промоутер «Канело»: Давайте будем честными, Головкин заметно сдал в двух последних боях
Бывший исполнительный директор промоутерской компании Golden Boy Promotions Ричард Шефер считает, что чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) заметно сдал в двух последних боях.
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«Давайте будем честны, в двух своих последних боя Головкин заметно сдал, он был немного изможденным. Это был уже не тот Головкин, которого мы видели пару лет назад, верно? Думаю, это и сделало бой Джейкобсом равным», — цитирует Шеффера Boxingnews24.com.
Однако известный в мире бокса тренер Роберт Гарсия встал на защиту Головкина. По его словам, люди стали говорить, что Джейкобс раскрыл GGG, так как ждали, что американец будет отправлен в нокаут, как все его предшественники, но этого не произошло.
Напомним, Головкин победил Джейкобса единогласным решением судей 18 марта в
До этого в сентябре прошлого года в Лондоне казахстанский боксер досрочно победил Келла Брука. Поединок был остановлен в пятом раунде после того, как угол британца выбросил на ринг полотенце.
Между тем, Шефер поддержал своего бывшего
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