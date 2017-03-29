Экс-промоутер «Канело»: Давайте будем честными, Головкин заметно сдал в двух последних боях

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«Давайте будем честны, в двух своих последних боя Головкин заметно сдал, он был немного изможденным. Это был уже не тот Головкин, которого мы видели пару лет назад, верно? Думаю, это и сделало бой Джейкобсом равным», — цитирует Шеффера Boxingnews24.com.

Однако известный в мире бокса тренер Роберт Гарсия встал на защиту Головкина. По его словам, люди стали говорить, что Джейкобс раскрыл GGG, так как ждали, что американец будет отправлен в нокаут, как все его предшественники, но этого не произошло.

Напомним, Головкин победил Джейкобса единогласным решением судей 18 марта в Нью-Йорке, отправив американца в нокдаун в четвертом раунде.

До этого в сентябре прошлого года в Лондоне казахстанский боксер досрочно победил Келла Брука. Поединок был остановлен в пятом раунде после того, как угол британца выбросил на ринг полотенце.