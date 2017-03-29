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https://sport.mail.ru/news/boxing/29237544/
29 марта 2017, 9:26 | Бокс | Vesti.kz

Экс-промоутер «Канело»: Давайте будем честными, Головкин заметно сдал в двух последних боях

Бывший исполнительный директор промоутерской компании Golden Boy Promotions Ричард Шефер считает, что чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) заметно сдал в двух последних боях.

GGG в последнем бою победил Джейкобса единогласным решением судей. Увеличить
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«Давайте будем честны, в двух своих последних боя Головкин заметно сдал, он был немного изможденным. Это был уже не тот Головкин, которого мы видели пару лет назад, верно? Думаю, это и сделало бой Джейкобсом равным», — цитирует Шеффера Boxingnews24.com.

Однако известный в мире бокса тренер Роберт Гарсия встал на защиту Головкина. По его словам, люди стали говорить, что Джейкобс раскрыл GGG, так как ждали, что американец будет отправлен в нокаут, как все его предшественники, но этого не произошло.

Напомним, Головкин победил Джейкобса единогласным решением судей 18 марта в Нью-Йорке, отправив американца в нокдаун в четвертом раунде.

До этого в сентябре прошлого года в Лондоне казахстанский боксер досрочно победил Келла Брука. Поединок был остановлен в пятом раунде после того, как угол британца выбросил на ринг полотенце.

Между тем, Шефер поддержал своего бывшего бизнес-партнера Оскара Де Ла Хойю относительно его позиции в переговорах по бою Головкина с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. В частности, Де Ла Хойя призвал Головкина воздержаться от планов по проведению боя в июне, так как это может сорвать его сентябрьский бой с «Канело». Шефер считает, что если это и произойдет, то виноватыми в этой ситуации будет команда Головкина.

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