Роберт Гарсия: Многие ждали нокаута, но Головкин не сделал этого и люди стали говорить, что Джейкобс раскрыл его

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Поединок состоялся 18 марта в Нью-Йорке и завершился победой Головкина единогласным решением судей. Причем Джейкобс в четвертом раунде побывал в нокдауне.

«Не думаю, что Джейкобс раскрыл Головкина. Просто люди ждали, что он нокаутирует Джейкобса, как делал это с другими соперниками. А из-за того, что этого не произошло, все стали говорить, что Головкин был раскрыт. Думаю, у Джейкобса был хороший шанс побить Triple-G, и он почти это сделал. Да, Головкин победил, но это был близкий бой. В реванше Джейкобс может побить Головкина», — цитирует Гарсию Boxingnews24.com.

Ранее бывший соперник Головкина — британец Келл Брук и его тренер Доминик Ингл заявили, что это именно они показали всему миру, что Головкин уязвим. В свою очередь тренер GGG Абель Санчес напомнил им, что это именно угол британского боксера выбросил полотенце во время их боя в сентябре прошло года в Лондоне.