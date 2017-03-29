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29 марта 2017, 9:24 | Бокс | Vesti.kz

Роберт Гарсия: Многие ждали нокаута, но Головкин не сделал этого и люди стали говорить, что Джейкобс раскрыл его

Известный американский тренер по боксу Роберт Гарсия высказал своем мнение по поводу того, что американец Дэниэл Джейкобс (32−2, 29 КО) раскрыл слабые стороны чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) во время их боя.

Известный тренер оценил шансы американца в реванше против GGG. Увеличить
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Поединок состоялся 18 марта в Нью-Йорке и завершился победой Головкина единогласным решением судей. Причем Джейкобс в четвертом раунде побывал в нокдауне.

«Не думаю, что Джейкобс раскрыл Головкина. Просто люди ждали, что он нокаутирует Джейкобса, как делал это с другими соперниками. А из-за того, что этого не произошло, все стали говорить, что Головкин был раскрыт. Думаю, у Джейкобса был хороший шанс побить Triple-G, и он почти это сделал. Да, Головкин победил, но это был близкий бой. В реванше Джейкобс может побить Головкина», — цитирует Гарсию Boxingnews24.com.

Ранее бывший соперник Головкина — британец Келл Брук и его тренер Доминик Ингл заявили, что это именно они показали всему миру, что Головкин уязвим. В свою очередь тренер GGG Абель Санчес напомнил им, что это именно угол британского боксера выбросил полотенце во время их боя в сентябре прошло года в Лондоне.

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