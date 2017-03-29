Фредди Роуч заявил о готовности устроить Котто бой с Головкиным

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«Головкин был раскрыт хорошим боксером. Джейкобс доставил ему немного проблем. Но я все же думаю, что GGG выиграл поединок, да и решение вынесли в его пользу. С нокдауном он сделал достаточно для победы.

Я все еще считаю Головкина одним из лучших в боксе. Я бы с ним подрался. Сейчас мы ни с кем не ведем переговоров. Но если Головкин захочет, мы готовы с ним сразиться, — цитирует Роуча Boxingnews24.com.

Напомним, что Котто должен был выйти на ринг 25 февраля, но его соперник, 32-летний американец Джеймс Киркленд, снялся с боя из-за травмы. Сообщалось, что свой следующий поединок пуэрториканец может провести в июне в Нью-Йорке.

Сам Головкин также планирует вернутся на ринг летом. Наиболее вероятным соперником казхастанца называется чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс. Стороны ведут переговоры, причем сам бой может пройти в июне в Казахстане.