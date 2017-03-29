Экс-промоутер «Канело»: Я ни к кому не подлизываюсь, но если бой не состоится, то виноват в этом будет Головкин
Экс-исполнительный директор промоутерской компании Golden Boy Ричард Шефер поддержал своего бывшего бизнес-партнера Оскара Де Ла Хойю по поводу опасений возможного срыва сентябрьского боя между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО) и Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) из-за планов казахстанского боксера на июнь.
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Ранее стало известно, что Головкин намерен вернуться на ринг в июне, причем сам поединок планируется провести в Казахстане. Наиболее вероятным его соперником называется чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс.
Де Ла Хойя призвал Головкина воздержаться от этих планов. По его словам, в том поединке казахстанец может получить травму и не успеть восстановиться. К тому же у них останется мало времени на раскрутку сентябрьского боя с «Канело». Однако промоутер Головкина Том Леффлер отверг все опасения своего коллеги.
«Я должен согласиться с Оскаром в этом вопросе, и как я сказал ранее, нужно знать, как продвигать бой на PPV (платном телевидении). Такое событие нельзя сделать за месяц или два. Если Головкин собирается драться в июне в Казахстане, то к тому времени, когда он закончит и вылечится, останется только два месяца на раскрутку сентябрьского
Если Головкин хочет поехать в Казахстан и провести там бой
Между тем, тренер Головкина Абель Санчес заявил, что его подопечный сменит весовую категорию, если они не договорятся с «Канело» о сентябрьском поединке.
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