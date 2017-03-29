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https://sport.mail.ru/news/boxing/29237310/
29 марта 2017, 9:05 | Бокс | Vesti.kz

Экс-промоутер «Канело»: Я ни к кому не подлизываюсь, но если бой не состоится, то виноват в этом будет Головкин

Экс-исполнительный директор промоутерской компании Golden Boy Ричард Шефер поддержал своего бывшего бизнес-партнера Оскара Де Ла Хойю по поводу опасений возможного срыва сентябрьского боя между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО) и Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) из-за планов казахстанского боксера на июнь.

Шефер поддержал опасения Де Ла Хойя <nobr>из-за </nobr>планов GGG на июнь. Увеличить
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Ранее стало известно, что Головкин намерен вернуться на ринг в июне, причем сам поединок планируется провести в Казахстане. Наиболее вероятным его соперником называется чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс.

Де Ла Хойя призвал Головкина воздержаться от этих планов. По его словам, в том поединке казахстанец может получить травму и не успеть восстановиться. К тому же у них останется мало времени на раскрутку сентябрьского боя с «Канело». Однако промоутер Головкина Том Леффлер отверг все опасения своего коллеги.

«Я должен согласиться с Оскаром в этом вопросе, и как я сказал ранее, нужно знать, как продвигать бой на PPV (платном телевидении). Такое событие нельзя сделать за месяц или два. Если Головкин собирается драться в июне в Казахстане, то к тому времени, когда он закончит и вылечится, останется только два месяца на раскрутку сентябрьского PPV-боя — это недостаточно, чтобы максимизировать доход от платных трансляций. В идеале нужно три месяца. Если они сядут за переговоры на этой или следующей неделе, и хотя бы договорятся о сроках проведения боя, то уже можно будет начать его раскрутку на PPV. Очевидно, они не могут этого сделать, пока «Канело» не победит (6 мая боя с Чавесом-младшим).

Если Головкин хочет поехать в Казахстан и провести там бой из-за всемирной выставки и по другим причинам… правительство Казахстана является спонсором Головкина, и это важно для него… но не стоит обвинять «Канело» и Оскара, если бой не состоится. Виноваты будут Головкин и Леффлер. Это не тот случай, когда я к кому то из них подлизываюсь, но я хочу быть объективным, и правда такова, — цитирует Шефера BoxingScene.com.

Между тем, тренер Головкина Абель Санчес заявил, что его подопечный сменит весовую категорию, если они не договорятся с «Канело» о сентябрьском поединке.

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