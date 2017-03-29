Сондерс: Юбенки — пара имбецилов и клоунов, и они доказывают это своим поведением
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO британский боксер Билли Джо Сондерс резко высказался в сторону своего соотечественника чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе Криса
Юбенка-младшего и его отца, которые вызвали на бой суперятжеловеса Тони Белью.
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Видимо, что-то случилось...
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«Это еще раз показывает, что Юбенки — пара клоунов, которые думают, что бокс это игра. Это просто глупо даже о таком думать, чтобы средневес или суперсредневес вышел на ринг против супертяжеловеса. Это так же глупо, если бы я вызвал на бой Тайсона Фьюри или Владимира Кличко.
Я называю таких людей имбецилами. Юбенки — пара недоумков и они доказывают это своим поведением, — заявил Сондерс, слова которого приводит «Бокс ТВ».
Отметим, что Сондерс не первый, кто называет
В то же время Сондерс ведет переговоры с Головкиным о боев июне в Казахстане. Британец позволил себе ряд громких заявлений и в адрес казахстанца.
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