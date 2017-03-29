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«Это еще раз показывает, что Юбенки — пара клоунов, которые думают, что бокс это игра. Это просто глупо даже о таком думать, чтобы средневес или суперсредневес вышел на ринг против супертяжеловеса. Это так же глупо, если бы я вызвал на бой Тайсона Фьюри или Владимира Кличко.

Я называю таких людей имбецилами. Юбенки — пара недоумков и они доказывают это своим поведением, — заявил Сондерс, слова которого приводит «Бокс ТВ».

Отметим, что Сондерс не первый, кто называет Юбенка-младшего клоном. Ранее подобное определение дал британцу дал казахстанец Геннадий Головкин, за то что тот упоминал его имя, но не подписывал контракт на бой.

В то же время Сондерс ведет переговоры с Головкиным о боев июне в Казахстане. Британец позволил себе ряд громких заявлений и в адрес казахстанца.