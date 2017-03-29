Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29237178/
29 марта 2017, 9:04 | Бокс | Vesti.kz

Сондерс: Юбенки — пара имбецилов и клоунов, и они доказывают это своим поведением

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO британский боксер Билли Джо Сондерс резко высказался в сторону своего соотечественника чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе Криса Юбенка-младшего и его отца, которые вызвали на бой суперятжеловеса Тони Белью.

Британец так отреагировал на то что Юбенки вызвали на бой суперятжеловеса Тони Белью. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Это еще раз показывает, что Юбенки — пара клоунов, которые думают, что бокс это игра. Это просто глупо даже о таком думать, чтобы средневес или суперсредневес вышел на ринг против супертяжеловеса. Это так же глупо, если бы я вызвал на бой Тайсона Фьюри или Владимира Кличко.

Я называю таких людей имбецилами. Юбенки — пара недоумков и они доказывают это своим поведением, — заявил Сондерс, слова которого приводит «Бокс ТВ».

Отметим, что Сондерс не первый, кто называет Юбенка-младшего клоном. Ранее подобное определение дал британцу дал казахстанец Геннадий Головкин, за то что тот упоминал его имя, но не подписывал контракт на бой.

В то же время Сондерс ведет переговоры с Головкиным о боев июне в Казахстане. Британец позволил себе ряд громких заявлений и в адрес казахстанца.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Экс-промоутер «Канело»: Я ни к кому не подлизываюсь, но если бой не состоится, то виноват в этом будет Головкин

Экс-промоутер «Канело»: Я ни к кому не подлизываюсь, но если бой не состоится, то виноват в этом будет Головкин

Экс-исполнительный директор промоутерской компании Golden Boy Ричард Шефер поддержал своего бывшего бизнес-партнера Оскара Де Ла Хойю по поводу опасений возможного срыва сентябрьского боя между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО) и Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) из-за планов казахстанского боксера на июнь.
Еще 7 новостей  Все новости
29 марта

Сборная Бразилии по футболу первой квалифицировалась на ЧМ-2018

Пресс-служба "Тараза" анонсировала дебют Еркебулана Сейдахмета в КПЛ

Абель Санчес уличил промоутера "Канело" в попытках избежать сентябрьского боя с Головкиным