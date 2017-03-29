Промоутер Сондерса установил дедлайн для команды Головкина
Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версии WBO британского боксера Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен установил дедлайн в переговорах по бою с командой казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории.
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Видимо, что-то случилось...
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«У нас нет никаких проблем с условиями этого боя. Все дело в том, хотят они (команда Головкина) его в принципе или нет. Мы не можем находиться в подвешенном состоянии вечно, должен же быть
Ранее промоутер Сондерса объявил о начале переговоров с командой Головкина. Сообщалось, что их бой может пройти в июне в Астане.
Сам Сондерс подтвердил готовность ехать в Казахстан ради этого боя, а также сделал ряд громких заявлений в адрес Головкина.
Между тем команда Головкина выступила в заявлением, в котором рассказала о деталях боя с Сондерсом в Астане.
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