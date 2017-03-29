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https://sport.mail.ru/news/boxing/29237125/
29 марта 2017, 9:00 | Бокс | Vesti.kz

Промоутер Сондерса установил дедлайн для команды Головкина

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версии WBO британского боксера Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен установил дедлайн в переговорах по бою с командой казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории.

Сообщалось что стороны ведут переговоры о бое на июнь в Казахстане. Увеличить
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«У нас нет никаких проблем с условиями этого боя. Все дело в том, хотят они (команда Головкина) его в принципе или нет. Мы не можем находиться в подвешенном состоянии вечно, должен же быть какой-то временной лимит. Мы собираемся или оформить сделку с Головкиным на этой неделе, или не оформлять этот бой вообще», — цитирует Уоррена Behind The Gloves.

Ранее промоутер Сондерса объявил о начале переговоров с командой Головкина. Сообщалось, что их бой может пройти в июне в Астане.

Сам Сондерс подтвердил готовность ехать в Казахстан ради этого боя, а также сделал ряд громких заявлений в адрес Головкина.

Между тем команда Головкина выступила в заявлением, в котором рассказала о деталях боя с Сондерсом в Астане.

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