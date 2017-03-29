Промоутер Сондерса установил дедлайн для команды Головкина

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«У нас нет никаких проблем с условиями этого боя. Все дело в том, хотят они (команда Головкина) его в принципе или нет. Мы не можем находиться в подвешенном состоянии вечно, должен же быть какой-то временной лимит. Мы собираемся или оформить сделку с Головкиным на этой неделе, или не оформлять этот бой вообще», — цитирует Уоррена Behind The Gloves.

Ранее промоутер Сондерса объявил о начале переговоров с командой Головкина. Сообщалось, что их бой может пройти в июне в Астане.

Сам Сондерс подтвердил готовность ехать в Казахстан ради этого боя, а также сделал ряд громких заявлений в адрес Головкина.

Между тем команда Головкина выступила в заявлением, в котором рассказала о деталях боя с Сондерсом в Астане.