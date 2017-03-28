Промоутер Сондерса поставил ультиматум Головкину

— У нас нет никаких проблем с условиями этого боя. Все дело в том, хотят они его в принципе или нет. Мы не можем находиться в подвешенном состоянии вечно — должен же быть какой-то временной лимит. Мы собираемся или оформить бой с Головкиным на этой неделе, или не оформлять его вообще! — заявил промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен.



Ранее Сондерс сказал, что хочет, чтобы Головкин подписал контракт о бое к пятнице.



Ожидается, что бой Головкин — Сондерс состоится в июне в Астане в рамках международной выставки EXPO.