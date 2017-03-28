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https://sport.mail.ru/news/boxing/29235587/
28 марта 2017, 22:48 | Бокс | Sports.kz

Промоутер Сондерса поставил ультиматум Головкину

Команда британского боксера Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) выдвинула очередной ультиматум команде казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Behind The Gloves.

— У нас нет никаких проблем с условиями этого боя. Все дело в том, хотят они его в принципе или нет. Мы не можем находиться в подвешенном состоянии вечно — должен же быть какой-то временной лимит. Мы собираемся или оформить бой с Головкиным на этой неделе, или не оформлять его вообще! — заявил промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен.

Ранее Сондерс сказал, что хочет, чтобы Головкин подписал контракт о бое к пятнице.

Ожидается, что бой Головкин — Сондерс состоится в июне в Астане в рамках международной выставки EXPO.

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Представительница команды казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Жанара Утешева рассказала о потенциальном бое с британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на The Steppe.
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