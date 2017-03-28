Промоутер Сондерса поставил ультиматум Головкину
Команда британского боксера Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) выдвинула очередной ультиматум команде казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Behind The Gloves.
— У нас нет никаких проблем с условиями этого боя. Все дело в том, хотят они его в принципе или нет. Мы не можем находиться в подвешенном состоянии вечно — должен же быть
Ранее Сондерс сказал, что хочет, чтобы Головкин подписал контракт о бое к пятнице.
Ожидается, что бой Головкин — Сондерс состоится в июне в Астане в рамках международной выставки EXPO.
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