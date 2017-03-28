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https://sport.mail.ru/news/boxing/29234568/
28 марта 2017, 20:14 | Бокс | Чемпионат.com

Теренс Кроуфорд и Феликс Диас договорились о бое

Чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям WBO и WBC Теренс Кроуфорд (30−0, 21 КО) и доминиканский боксёр Феликс Диас (19−1, 9 КО) договорились о проведении боя. Поединок состоится 20 мая. Официально эта информация будет подтверждена 4 апреля на специальной пресс-конференции.

Как сообщает BoxingScene, промоутер Кроуфорда Боб Арум и представляющий интересы Диаса Лу Дибелла завершили переговоры об организации поединка на минувшей неделе.

Свой предыдущий поединок Теренс Кроуфорд провёл в декабре 2016-го, когда техническим нокаутом победил Джона Молину. Феликс Диас в последний раз в ринге появлялся также в декабре, тогда он одержал верх над Левисом Моралесом.
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