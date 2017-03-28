Теренс Кроуфорд и Феликс Диас договорились о бое

Как сообщает BoxingScene, промоутер Кроуфорда Боб Арум и представляющий интересы Диаса Лу Дибелла завершили переговоры об организации поединка на минувшей неделе.



Свой предыдущий поединок Теренс Кроуфорд провёл в декабре 2016-го, когда техническим нокаутом победил Джона Молину. Феликс Диас в последний раз в ринге появлялся также в декабре, тогда он одержал верх над Левисом Моралесом.