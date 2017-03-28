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https://sport.mail.ru/news/boxing/29229436/
28 марта 2017, 14:42 | Бокс | ТАСС

Российский боксер Кудряшов 20 мая проведет реванш против Дуродолы

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Кудряшов 20 мая в Ростове-на-Дону проведет бой-реванш против нигерийца Оланреваджу Дуродолы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании «Мир бокса».

«Поединок пройдет 20 мая в Ростове-на-Дону, он получил статус элиминатора по версии Всемирного боксерского совета», — сказал собеседник агентства.

Кудряшов проиграл Дуродоле техническим нокаутом 4 ноября 2015 года в Казани. После поединка допинг-проба нигерийца дала положительный результат, однако спортсмен не был наказан. В активе 36-летнего Дуродолы 25 побед (23 нокаутом) и три поражения.

На счету Кудряшова по прозвищу «Русская кувалда» 20 побед (все нокаутом) и одно поражение.
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