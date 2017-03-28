Российский боксер Кудряшов 20 мая проведет реванш против Дуродолы
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Кудряшов 20 мая в
Ростове-на-Дону проведет бой-реванш против нигерийца Оланреваджу Дуродолы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании «Мир бокса».
«Поединок пройдет 20 мая в
Кудряшов проиграл Дуродоле техническим нокаутом 4 ноября 2015 года в Казани. После поединка
На счету Кудряшова по прозвищу «Русская кувалда» 20 побед (все нокаутом) и одно поражение.
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