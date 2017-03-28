Министр спорта Казахстана о последнем заявлении Сондерса: Это же шикарно. Лишь бы он сдержал слово, мы готовы
Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы прокомментировал обращение чемпиона WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) к казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО), который владеет поясами WBC, WBA (Super), IBF и IBO в этом же дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«Я готов поехать в Казахстан, это вообще не проблема, — заявил ранее Сондерс в интервью Daily Star. — Моя ручка в руках готова подписать контракт. Я буду ждать до пятницы, потому что мне нужно двигаться дальше. Я не могу просто сидеть и ждать еще шесть месяцев, мне нужно развивать свою карьеру. Так что, Головкин, если у тебя есть шары, подписывай контракт и давай драться».
«Это же шикарно. Лишь бы он сдержал слово, мы готовы», — прокомментировал Мухамедиулы журналистам заявление Сондерса после заседания Правительства.
Напомним, ранее стало известно, что команды боксеров проведут переговоры о возможном бое в Казахстане. Поединок может пройти в июне в Астане в рамках всемирной выставки EXPO-2017.
Ранее Сондерс уже делал ряд громких заявлений в адрес Головкина. Подробнее об этом можно прочитать здесь. По информации журналиста ESPN Дэна Рафаэля, оба боксера в случае удачных переговоров получат рекордные гонорары в карьере.
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