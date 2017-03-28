Ранее сообщалось, что эти боксёры встретятся на ринге 1 апреля.



Влодарчик и Гевор сразятся за звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF, которым ныне владеет россиянин Мурат Гассиев.



Отметим, что Влодарчик является бывшим чемпионом мира по версии WBC, свой чемпионский пояс он проиграл россиянину Григорию Дрозду в сентябре 2014 года.