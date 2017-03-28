Элиминатор IBF Влодарчик — Гевор состоится 20 мая в Познани
По информации Boxrec, поединок между польским боксёром Кшиштофом Влодарчиком (52−3−1, 37 КО) и немцем с армянскими корнями Ноэлем Гевором (22−0−0, 10 КО) запланирован на 20 мая в Познани.
Ранее сообщалось, что эти боксёры встретятся на ринге 1 апреля.
Влодарчик и Гевор сразятся за звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF, которым ныне владеет россиянин Мурат Гассиев.
Отметим, что Влодарчик является бывшим чемпионом мира по версии WBC, свой чемпионский пояс он проиграл россиянину Григорию Дрозду в сентябре 2014 года.
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