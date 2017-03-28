Санчес прокомментировал отказ Джейкобса от повторного взвешивания перед боем с Головкиным

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«Все соперники Головкина всегда больше него. Потому что он небольшой средневес. Дэниэл Джейкобс или его команда считали, что это в их интересах. И вы не можете их винить за это.

Они пошли коротким путем, который посчитали лучшим. Был бы результат другим, если бы Дэниэл не был таким тяжелым? Кто знает. Джейкобс прошел взвешивание в пятницу утром, и это было единственным, что он обязан был сделать. Если люди думают, что Головкин выглядел недостаточно хорошо из-за того, что Джейкобс был слишком крупным, то меня это не беспокоит. Он был достаточно хорош для того, чтобы три судьи вынесли решение в его пользу, — цитирует Санчеса boxingscene.com.

Отметим, что отказ от взвешивания в день боя лишил Джейкобса права претендовать на титул чемпиона мира IBF. После победы Головкин заявил о своей готовности дать реванш американцу.

Следующий поединок Головкина может пройти в июне в Астане. Потенциальным соперником называется чемпион WBO британец Билли Джо Сондерс.