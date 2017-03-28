Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29224868/
28 марта 2017, 9:34 | Бокс | Vesti.kz

Санчес прокомментировал отказ Джейкобса от повторного взвешивания перед боем с Головкиным

Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) отметил, что отказ американца Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО) проходить взвешивание в день боя не стало проблемой для GGG.

Тренер GGG отметил что команда американца пошла коротким путем. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Vesti.kz

«Все соперники Головкина всегда больше него. Потому что он небольшой средневес. Дэниэл Джейкобс или его команда считали, что это в их интересах. И вы не можете их винить за это.

Они пошли коротким путем, который посчитали лучшим. Был бы результат другим, если бы Дэниэл не был таким тяжелым? Кто знает. Джейкобс прошел взвешивание в пятницу утром, и это было единственным, что он обязан был сделать. Если люди думают, что Головкин выглядел недостаточно хорошо из-за того, что Джейкобс был слишком крупным, то меня это не беспокоит. Он был достаточно хорош для того, чтобы три судьи вынесли решение в его пользу, — цитирует Санчеса boxingscene.com.

Отметим, что отказ от взвешивания в день боя лишил Джейкобса права претендовать на титул чемпиона мира IBF. После победы Головкин заявил о своей готовности дать реванш американцу.

Следующий поединок Головкина может пройти в июне в Астане. Потенциальным соперником называется чемпион WBO британец Билли Джо Сондерс.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Министр спорта Казахстана о последнем заявлении Сондерса: Это же шикарно. Лишь бы он сдержал слово, мы готовы

Министр спорта Казахстана о последнем заявлении Сондерса: Это же шикарно. Лишь бы он сдержал слово, мы готовы

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы прокомментировал обращение чемпиона WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) к казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО), который владеет поясами WBC, WBA (Super), IBF и IBO в этом же дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
28 марта

Букмекеры оценили шансы "Торпедо" на победу в первом матче полуфинала ВХЛ с обладателем Кубка Братины

Это же шикарно. Лишь бы он сдержал слово, мы готовы - министр спорта Казахстана о последнем заявлении Сондерса

Санчес прокомментировал отказ Джейкобса от повторного взвешивания перед боем с Головкиным