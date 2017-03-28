Санчес прокомментировал отказ Джейкобса от повторного взвешивания перед боем с Головкиным
Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) отметил, что отказ американца Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО) проходить взвешивание в день боя не стало проблемой для GGG.
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Видимо, что-то случилось...
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«Все соперники Головкина всегда больше него. Потому что он небольшой средневес. Дэниэл Джейкобс или его команда считали, что это в их интересах. И вы не можете их винить за это.
Они пошли коротким путем, который посчитали лучшим. Был бы результат другим, если бы Дэниэл не был таким тяжелым? Кто знает. Джейкобс прошел взвешивание в пятницу утром, и это было единственным, что он обязан был сделать. Если люди думают, что Головкин выглядел недостаточно хорошо
Отметим, что отказ от взвешивания в день боя лишил Джейкобса права претендовать на титул чемпиона мира IBF. После победы Головкин заявил о своей готовности дать реванш американцу.
Следующий поединок Головкина может пройти в июне в Астане. Потенциальным соперником называется чемпион WBO британец Билли Джо Сондерс.
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