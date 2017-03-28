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28 марта 2017, 9:14 | Бокс | Vesti.kz

Головкин обошел Уорда и вернул себе второе место в рейтинге самых прибыльных P4P-боксеров по версии Forbes

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) поднялся на одну позицию в обновленном рейтинге десяти самых прибыльных боксеров в Pound-For-Pound (вне зависимости от весовой категории) по версии Forbes, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Последний бой GGG также превзошел <nobr>PPV-продажи</nobr> поединка Андре. Увеличить
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Лидерство в рейтинге сохранил чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО). Головкин же вернул себе второе место, оттеснив на третью строчку чемпиона WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американца Андре Уорда (31−0, 15 КО).

Изменения претерпела и первая десятка. При этом отметим, что рейтинг был обновлен до боя Головкина с американцем Дэниэлом Джейкобсом, состоявшегося 18 марта в Нью-Йорке. Этот поединок был показан по платному телевидению и, согласно последним данным, собрал 170 тысяч PPV. По этому показателю он обошел бой Уорда против Сергея Ковалева (160 тысяч).

Полностью список десяти главных «манимейкеров» среди P4P-боксеров по версии Forbes выглядит следующим образом:
1 (1). Сауль «Канело» Альварес
2 (3). Геннадий Головкин
3 (2). Андре Уорд
4 (6). Владимир Кличко
5 (5). Мэнни Пакьяо
6 (7). Кит Турман
7 (4). Сергей Ковалев
8 (8). Деонтей Уайлдер
9 (10). Василий Ломаченко
10 (новичок). Эдриэн Бронер.

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