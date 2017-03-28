Головкин обошел Уорда и вернул себе второе место в рейтинге самых прибыльных P4P-боксеров по версии Forbes
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) поднялся на одну позицию в обновленном рейтинге десяти самых прибыльных боксеров в
Pound-For-Pound (вне зависимости от весовой категории) по версии Forbes, сообщает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Лидерство в рейтинге сохранил чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО). Головкин же вернул себе второе место, оттеснив на третью строчку чемпиона WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американца Андре Уорда (31−0, 15 КО).
Изменения претерпела и первая десятка. При этом отметим, что рейтинг был обновлен до боя Головкина с американцем Дэниэлом Джейкобсом, состоявшегося 18 марта в
Полностью список десяти главных «манимейкеров» среди P4P-боксеров по версии Forbes выглядит следующим образом:
1 (1). Сауль «Канело» Альварес
2 (3). Геннадий Головкин
3 (2). Андре Уорд
4 (6). Владимир Кличко
5 (5). Мэнни Пакьяо
6 (7). Кит Турман
7 (4). Сергей Ковалев
8 (8). Деонтей Уайлдер
9 (10). Василий Ломаченко
10 (новичок). Эдриэн Бронер.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter