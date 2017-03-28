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https://sport.mail.ru/news/boxing/29224273/
28 марта 2017, 9:13 | Бокс | Vesti.kz

Де Ла Хойя предожил Мейвезеру сразиться с Альваресом в среднем весе

Владелец промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя заявил, что чемпиону UFC ирландцу Конору МакГрегору не стоит драться с 12-кратным чемпионом мира по боксу американцем Флойдом Мейвезером-младшим на боксерском ринге.

Промоутер Канело добавил что бой Флойда с МакГрегором станет катастрофой для UFC. Увеличить
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Вместо этого Де Ла Хойя предложил Мейвезеру сразиться с его подопечным — чемпионом WBO в первом среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО).

«Я бы не позволил Макгрегору проводить самый большой бой в карьере на ринге с Флойдом, ведь Флойд его опозорит. Он легко его перебоксирует. Это будет иметь катастрофические последствия для UFC. Так что я не могу представить, что этот бой состоится. Пусть лучше Мейвезер встретится с Канело в рамках среднего веса», — заявил промоутер в интервью Fighthype.

Напомним, поражение от Мейвезера для Альвареса до сих пор является единственным в карьере. Бой состоялся в сентябре 2013 года и завершился победой американца раздельным решением судей, хотя тот доминировал весь поединок.
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