Де Ла Хойя предожил Мейвезеру сразиться с Альваресом в среднем весе

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Вместо этого Де Ла Хойя предложил Мейвезеру сразиться с его подопечным — чемпионом WBO в первом среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО).

«Я бы не позволил Макгрегору проводить самый большой бой в карьере на ринге с Флойдом, ведь Флойд его опозорит. Он легко его перебоксирует. Это будет иметь катастрофические последствия для UFC. Так что я не могу представить, что этот бой состоится. Пусть лучше Мейвезер встретится с Канело в рамках среднего веса», — заявил промоутер в интервью Fighthype.

Напомним, поражение от Мейвезера для Альвареса до сих пор является единственным в карьере. Бой состоялся в сентябре 2013 года и завершился победой американца раздельным решением судей, хотя тот доминировал весь поединок.