Мейвезера заподозрили в зависти к популярности Головкина
Обозреватель портала Boxingnews24.com Аллан Фокс в своей заметке прокомментировал недавнее заявление
экс-лидера рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости категории американца Флойда Мейвезера-младшего в адрес чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина.
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Видимо, что-то случилось...
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В частности,
Кроме того, Флойд назвал Головкина «лузером» и придумал ему новое прозвище. Также он усомнился в популярности казахстанца, добавив, что с легкостью уработал бы его.
«Если Мэйвезер до сих пор считает, что Джейкобс, несмотря на пассивный подход к бою, одержал победу, то эти слова заставляют задуматься, видел ли он этот поединок. Некоторые поклонники бокса считают, что Мэйвезер просто завидует Головкину
Флойд сам виноват, что фанаты предпочитают говорить не о его бое с МакГрегором, который никогда не выступал в боксе, а о Головкине. Если бы он сказал, что вернется на ринг для поединка с Головкиным или «Канело», то публика говорила бы о нем, — написал журналист.
Также автор сомневается, что
«Не думаю, что Мэйвезер сможет достаточно хорошо натренировать Джейкобса, чтобы тот побил Головкина. Чтобы победить Головкина, нужно стоять и драться. Если Джейкобс будет бегать по рингу, то Головкин, вероятнее всего, нокаутирует его, потому что у Дэнни недостаточно крепкий подбородок для обмена ударами. Мы видели, что случилось, когда Джейкобс захотел драться с Головкиным в четвертом раунде — он оказался в нокдауне. После этого он лишь перемещался по рингу без обмена ударами. Если ты хочешь победить, то не можешь позволять себе оказывать в нокдауне, как это сделал Джейкобс. После нокдауна Джейкобс стал гораздо осторожнее и боксировал вместо того, чтобы драться.
Напомним, Головкин победил американца единогласным решением судей, впервые в карьере проведя 12 раундов. При этом Джейкобс в четвертом раунде побывал в нокдауне.
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