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https://sport.mail.ru/news/boxing/29224016/
28 марта 2017, 9:11 | Бокс | Vesti.kz

Мейвезера заподозрили в зависти к популярности Головкина

Обозреватель портала Boxingnews24.com Аллан Фокс в своей заметке прокомментировал недавнее заявление экс-лидера рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости категории американца Флойда Мейвезера-младшего в адрес чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина.

Ранее Флойд отметил что если бы он готовил Джейкобса то тот бы побил GGG. Увеличить
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В частности, Мейвезер-младший не остался впечатлен последним выступлением Головкина в бою против его соотечественника Дэниэла Джейкобса. По его словам, он мог бы научить американца, как лучше отработать в том поединке.

Кроме того, Флойд назвал Головкина «лузером» и придумал ему новое прозвище. Также он усомнился в популярности казахстанца, добавив, что с легкостью уработал бы его.

«Если Мэйвезер до сих пор считает, что Джейкобс, несмотря на пассивный подход к бою, одержал победу, то эти слова заставляют задуматься, видел ли он этот поединок. Некоторые поклонники бокса считают, что Мэйвезер просто завидует Головкину из-за то, что тот за последние два года стал очень популярен.

Флойд сам виноват, что фанаты предпочитают говорить не о его бое с МакГрегором, который никогда не выступал в боксе, а о Головкине. Если бы он сказал, что вернется на ринг для поединка с Головкиным или «Канело», то публика говорила бы о нем, — написал журналист.

Также автор сомневается, что Мейвезер-младший способен в достаточной степени подготовиться Джейкобса для победы в матче-реванше с Головкиным.

«Не думаю, что Мэйвезер сможет достаточно хорошо натренировать Джейкобса, чтобы тот побил Головкина. Чтобы победить Головкина, нужно стоять и драться. Если Джейкобс будет бегать по рингу, то Головкин, вероятнее всего, нокаутирует его, потому что у Дэнни недостаточно крепкий подбородок для обмена ударами. Мы видели, что случилось, когда Джейкобс захотел драться с Головкиным в четвертом раунде — он оказался в нокдауне. После этого он лишь перемещался по рингу без обмена ударами. Если ты хочешь победить, то не можешь позволять себе оказывать в нокдауне, как это сделал Джейкобс. После нокдауна Джейкобс стал гораздо осторожнее и боксировал вместо того, чтобы драться. Из-за этого он и проиграл. Мейвезер может пытаться тренировать его как угодно, но результат реванша будет только хуже. Джейкобс проиграет вне зависимости от того, кто будет его тренировать», — говорится в заметке.

Напомним, Головкин победил американца единогласным решением судей, впервые в карьере проведя 12 раундов. При этом Джейкобс в четвертом раунде побывал в нокдауне.

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