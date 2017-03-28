Сондерс рассказал о своем гонораре и пожурил Головкина за шутки про ручки

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Ранее стало известно, что стороны начали переговоры. Сам поединок может пройти в июне в Астане в рамках всемирной выставки EXPO-2017.

Сондерс дал понять, что готов поехать в Казахстан и призывает команду Головкина поторопиться с бумажной волокитой, чтобы он смог подписать контракт и поскорее начать готовиться к поединку.

«Я просто жду контракта. И желательно побыстрее, так как мне необходимо продвигать и собственную карьеру. Объединительный поединок за все титулы в среднем весе — это мечта. Однозначно, я хочу этот поединок и я готов ради этого отправиться в Казахстан. У нас в запасе 10 недель, поэтому я хочу знать, он хочет драться или же нет?

Насколько я понимаю, есть какая-то причина, почему они хотят бой именно в Казахстане. Я же никаких проблем не вижу. Вне дома я дерусь даже лучше, на мне позитивно сказываются давление трибун и сила соперника.

Многие посмотрели его последний поединок и говорят, что Головкин — уже не тот, что Головкин постарел. Но он — отличный боец и все, и всем давно доказал. Я понимаю, что у меня нету права на ошибку. Но у меня есть то, что поможет победить. У меня есть план на поединок, поэтому я надеюсь, что он даст мне шанс.

Головкин и ранее упоминал мое имя, и он продолжает шутить, что британские боксеры потеряли свои ручки и поэтому не могут подписать контракт на поединок. Но вот он я. Я стучу в его двери, чтобы войти, подписать контракт и объявить о дате поединка.

Я согласился на все их условия и не назвал ни одного своего. Я просто сообщил им сумму, которую хотел бы заработать. Они согласны. Вот и все.

Давайте не будем забывать. У меня оставшийся пояс в дивизионе, так сказать, последняя часть головоломки. И я готов поставить его на кон. Если Геннадий хочет этого боя, то я — в игре., — отметил Сондерс.

Ранее эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль рассказал о том, сколько Головкин может заработать за объединительный бой с Сондерсом.

Между тем появилась информация, что команда Головкина уже нашла замену Сондерсу в случае неудачных переговоров. Сложившейся ситуацией готов воспользоваться соотечественник британца Джеймс ДиГейл, владеющий поясом IBF во втором среднем весе, предложивший казахстанцу свою кандидатуру для боя в июне.