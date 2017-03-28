Сондерс рассказал о своем гонораре и пожурил Головкина за шутки про ручки
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) в интервью World Boxing News раскрыл некоторые детали переговоров по бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории.
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Видимо, что-то случилось...
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Ранее стало известно, что стороны начали переговоры. Сам поединок может пройти в июне в Астане в рамках всемирной выставки EXPO-2017.
Сондерс дал понять, что готов поехать в Казахстан и призывает команду Головкина поторопиться с бумажной волокитой, чтобы он смог подписать контракт и поскорее начать готовиться к поединку.
«Я просто жду контракта. И желательно побыстрее, так как мне необходимо продвигать и собственную карьеру. Объединительный поединок за все титулы в среднем весе — это мечта. Однозначно, я хочу этот поединок и я готов ради этого отправиться в Казахстан. У нас в запасе 10 недель, поэтому я хочу знать, он хочет драться или же нет?
Насколько я понимаю, есть
Многие посмотрели его последний поединок и говорят, что Головкин — уже не тот, что Головкин постарел. Но он — отличный боец и все, и всем давно доказал. Я понимаю, что у меня нету права на ошибку. Но у меня есть то, что поможет победить. У меня есть план на поединок, поэтому я надеюсь, что он даст мне шанс.
Головкин и ранее упоминал мое имя, и он продолжает шутить, что британские боксеры потеряли свои ручки и поэтому не могут подписать контракт на поединок. Но вот он я. Я стучу в его двери, чтобы войти, подписать контракт и объявить о дате поединка.
Я согласился на все их условия и не назвал ни одного своего. Я просто сообщил им сумму, которую хотел бы заработать. Они согласны. Вот и все.
Давайте не будем забывать. У меня оставшийся пояс в дивизионе, так сказать, последняя часть головоломки. И я готов поставить его на кон. Если Геннадий хочет этого боя, то я — в игре., — отметил Сондерс.
Ранее эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль рассказал о том, сколько Головкин может заработать за объединительный бой с Сондерсом.
Между тем появилась информация, что команда Головкина уже нашла замену Сондерсу в случае неудачных переговоров. Сложившейся ситуацией готов воспользоваться соотечественник британца Джеймс ДиГейл, владеющий поясом IBF во втором среднем весе, предложивший казахстанцу свою кандидатуру для боя в июне.
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