Промоутер Головкина назвал весовую категорию для боя с Чавесом-младшим
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), прокомментировал вероятность проведения боя с мексиканцем Хулио Сезаром
Чавесом-младшим (50−2−1, 32 KO).
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На 6 мая в
По словам Леффлера, если Чавес победит, то Головкин готов подняться в 168 фунтов для встречи с ним. «Бой Чавеса и Головкина в 168 фунтах — это потрясающий поединок. Если
Ранее промоутер Головкина называл возможную дату проведения боя с
Между тем, тренер GGG Абель Санчес заявил, что казахстанский боксер сменит весовую категорию, если не договорится о сентябрьском бое «Канело».
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