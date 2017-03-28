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https://sport.mail.ru/news/boxing/29223633/
28 марта 2017, 8:58 | Бокс | Vesti.kz

Промоутер Головкина назвал весовую категорию для боя с Чавесом-младшим

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), прокомментировал вероятность проведения боя с мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 KO).

Том Леффлер добавил что пытался организовать этот бой еще пару лет назад. Увеличить
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На 6 мая в Лас-Вегасе у Чавеса-младшего намечен поединок с его соотечественником чемпионом WBO в первом среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО). Он пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта.

По словам Леффлера, если Чавес победит, то Головкин готов подняться в 168 фунтов для встречи с ним. «Бой Чавеса и Головкина в 168 фунтах — это потрясающий поединок. Если Чавес-младший сможет побить Канело, то вернется на вершину бокса. Он намного крупнее “Канело” и намного крупнее Геннадия. Когда мы пытались устроить бой GGG и Чавеса два-три года назад, мы планировали его в 168 фунтах. Это был бы классный поединок», — цитирует Леффлера Boxingnews24.com.

Ранее промоутер Головкина называл возможную дату проведения боя с Чавесом-младшим.

Между тем, тренер GGG Абель Санчес заявил, что казахстанский боксер сменит весовую категорию, если не договорится о сентябрьском бое «Канело».

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