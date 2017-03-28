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https://sport.mail.ru/news/boxing/29223550/
28 марта 2017, 8:44 | Бокс | Vesti.kz

Джеймс ДиГейл предложил свою кандидатуру Головкину для боя в июне

Чемпион мира по версии IBF во втором среднем весе британец Джеймс ДиГейл 23−1−1, 14 КО) включил чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) в список наиболее желанных соперников на летний супербой.

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ДиГейл хочет провести поединок в июне в Лондоне на стадионе «Этихад Стэдиум», являющейся домашней ареной для его любимого футбольного клуба «Арсенал». Помимо Головкина в шорт-лист британца входят: Каллум Смит (22−0, 17 КО), Андре Уорд (31−0, 15 КО) и Джордж Гроувз (25−3, 18 КО).

«Головкин? Я легко могу спуститься ради этого боя, чтобы сразиться с этим великим боксером за титул в среднем весе.

Также я бы хотел подраться с Каллумом Смитом, потому что он находится на пике, и по мнению многих, может побить меня. Для меня будет честью доказать, что они не правы.

Уорд, как и Головкин, входит в число тех, кого называют лучшим боксеро в pound-for-pound в мире. Было бы честью разделить с ним ринг. Я мог бы спуститься к Геннадию или подняться к Андре. Я хочу провести бой в июне здесь, в Лондоне, — цитирует ДиГейла The Daily Mail.

Ранее стало известно, что Головкин вернется на ринг в июне. Наиболее вероятным соперником называет другой британец — чемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО). Стороны проведут переговоры о возможном бое в Астане в рамках всемирной выставки EXPO-2017. При этом сообщалось, что на случай неудачи команда Головкина уже нашла замену Сондерсу.

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