Джеймс ДиГейл предложил свою кандидатуру Головкину для боя в июне
Чемпион мира по версии IBF во втором среднем весе британец Джеймс ДиГейл 23−1−1, 14 КО) включил чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) в список наиболее желанных соперников на летний супербой.
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ДиГейл хочет провести поединок в июне в Лондоне на стадионе «Этихад Стэдиум», являющейся домашней ареной для его любимого футбольного клуба «Арсенал». Помимо Головкина в
«Головкин? Я легко могу спуститься ради этого боя, чтобы сразиться с этим великим боксером за титул в среднем весе.
Также я бы хотел подраться с Каллумом Смитом, потому что он находится на пике, и по мнению многих, может побить меня. Для меня будет честью доказать, что они не правы.
Уорд, как и Головкин, входит в число тех, кого называют лучшим боксеро в
Ранее стало известно, что Головкин вернется на ринг в июне. Наиболее вероятным соперником называет другой британец — чемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО). Стороны проведут переговоры о возможном бое в Астане в рамках всемирной выставки EXPO-2017. При этом сообщалось, что на случай неудачи команда Головкина уже нашла замену Сондерсу.
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