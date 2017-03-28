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28 марта 2017, 8:31 | Бокс | Vesti.kz

Давид Лемье выступит в андеркарте вечера бокса Альварес — Чавес

Бывший чемпион мира в среднем весе канадец Давид Лемье (37−3, 33 КО) выступит в рамках вечера бокса 6 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США), главным событием которого станет бой между чемпионом WBO в первом среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО) и его соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz с BoxingScene.com.

Поединок с его участием попадет в платную трансляцию. Увеличить
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Соперником Лемье будет представитель Мексики Маркос Рейес (35−4, 26 КО). Последний встречался с Чавесом-младшим в 2015 году и и проиграл тому единогласным решением судей. В своем позапрошлом поединке Рейес проиграл нокаутом малоизвестному джорнимену Элвину Айала. Что примечательно, в 2010-м году Лемье нокаутировал того же Айала в первом же раунде.

«Благодарен за возможность выступить на “Синко де Майо” (мексиканский праздник). Своим последним выступлением я дал понять, что не просто стремлюсь к вершине, а планирую там надолго остаться», — заявил Лемье.

«Я знаю, что все твердят о том, какой крутой нокаутер этот Лемье, но я готов бросить ему вызов. За моей спиной будут мексиканские фанаты, которые будут праздновать Синко Де Майа и с их помощью я его одолею. Я готов потушить свет Лемье в этот вечер», — ответил Рейес.

Таким образом, сформирована вся четверка поединков, которые попадут в платную трансляцию (PPV). Кроме поединков Альварес — Чавес и Лемье — Рейес в андеркарде шоу выступят:

Джозеф Диас (23−0, 13 КО) против Мануэля Авильи (22−0, 8 КО) в рамках полулегкого веса.

Лукас Маттиссе (37−4, 34 КО) против Эммануеля Тейлора (20−4, 14 КО) в рамках полусреднего веса.

Напомним, Лемье своем последнем бою, состоявшемся 11 марта, в третьем раунде отправил в тяжелый нокаут Кертиса Стивенса. При этом и канадец, и американец в прошлом досрочно проигрывали казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО).
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