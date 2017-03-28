К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соперником Лемье будет представитель Мексики Маркос Рейес (35−4, 26 КО). Последний встречался с Чавесом-младшим в 2015 году и и проиграл тому единогласным решением судей. В своем позапрошлом поединке Рейес проиграл нокаутом малоизвестному джорнимену Элвину Айала. Что примечательно, в 2010-м году Лемье нокаутировал того же Айала в первом же раунде.

«Благодарен за возможность выступить на “Синко де Майо” (мексиканский праздник). Своим последним выступлением я дал понять, что не просто стремлюсь к вершине, а планирую там надолго остаться», — заявил Лемье.

«Я знаю, что все твердят о том, какой крутой нокаутер этот Лемье, но я готов бросить ему вызов. За моей спиной будут мексиканские фанаты, которые будут праздновать Синко Де Майа и с их помощью я его одолею. Я готов потушить свет Лемье в этот вечер», — ответил Рейес.

Таким образом, сформирована вся четверка поединков, которые попадут в платную трансляцию (PPV). Кроме поединков Альварес — Чавес и Лемье — Рейес в андеркарде шоу выступят:

Джозеф Диас (23−0, 13 КО) против Мануэля Авильи (22−0, 8 КО) в рамках полулегкого веса.

Лукас Маттиссе (37−4, 34 КО) против Эммануеля Тейлора (20−4, 14 КО) в рамках полусреднего веса.

Напомним, Лемье своем последнем бою, состоявшемся 11 марта, в третьем раунде отправил в тяжелый нокаут Кертиса Стивенса. При этом и канадец, и американец в прошлом досрочно проигрывали казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО).