Давид Лемье выступит в андеркарте вечера бокса Альварес — Чавес
Бывший чемпион мира в среднем весе канадец Давид Лемье (37−3, 33 КО) выступит в рамках вечера бокса 6 мая в
Лас-Вегасе (штат Невада, США), главным событием которого станет бой между чемпионом WBO в первом среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО) и его соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz с BoxingScene.com.
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Соперником Лемье будет представитель Мексики Маркос Рейес (35−4, 26 КО). Последний встречался с
«Благодарен за возможность выступить на “Синко де Майо” (мексиканский праздник). Своим последним выступлением я дал понять, что не просто стремлюсь к вершине, а планирую там надолго остаться», — заявил Лемье.
«Я знаю, что все твердят о том, какой крутой нокаутер этот Лемье, но я готов бросить ему вызов. За моей спиной будут мексиканские фанаты, которые будут праздновать Синко Де Майа и с их помощью я его одолею. Я готов потушить свет Лемье в этот вечер», — ответил Рейес.
Таким образом, сформирована вся четверка поединков, которые попадут в платную трансляцию (PPV). Кроме поединков Альварес — Чавес и Лемье — Рейес в андеркарде шоу выступят:
Джозеф Диас (23−0, 13 КО) против Мануэля Авильи (22−0, 8 КО) в рамках полулегкого веса.
Лукас Маттиссе (37−4, 34 КО) против Эммануеля Тейлора (20−4, 14 КО) в рамках полусреднего веса.
Напомним, Лемье своем последнем бою, состоявшемся 11 марта, в третьем раунде отправил в тяжелый нокаут Кертиса Стивенса. При этом и канадец, и американец в прошлом досрочно проигрывали казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО).
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