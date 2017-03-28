Матчмейкер Golden Boy: Монстра из Головкина сделали фанаты и пресса. Джейкобс побил его, и «Канело» сделает это

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По его мнению, Головкин никогда не был так страшен, как его преподносила пресса, и поединок против американца Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО), которого GGG победил по очкам, это подтвердил.

«Головкина нельзя не уважать за то, чего он добился в боксе. Хотя, зачастую его тренер говорит больше, чем подопечный, что мне откровенно не по душе, потому что в конечном итоге в ринг выходит только боец, — цитирует Диаса BoxingScene.com. — В любом случае, дела скажут громче, нежели слова. Конечно, я предвзят, поскольку «Канело» — наш боец, но я все равно уверен, что «Канело» побьет Головкина.

«Головкин — крутой боец, но фанаты и СМИ сделали из него монстра, а в подобных случаях впечатление иногда оказывается обманчивым. До сих пор его прекрасно вели, и многие его соперники проигрывали до боя или делали все, чтобы он выглядел здорово. Но в прошлую субботу против него вышел боец, который хотел победить. Он мог двигаться, боксировать, бить, и мы сразу увидели разницу. По моим ощущениям, Джейкобс выиграл у Головкина».

Добавим, что команды Головкина и Альвареса продолжают вести переговоры о поединке на сентябрь. Ранее промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя заявил, что GGG должен принять их щедрое и справедливое предложение, и тогда поединок состоится.