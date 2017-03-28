Сын Хасима Рахмана дебютирует на профессиональном ринге 14 апреля

«Ты дебютируешь на профессиональном ринге только один раз, и я подумал, что будет здорово сделать это на глазах родных и друзей в своём родном городе. Однажды я верну в этот город чемпионский титул в супертяжёлом весе», — приводит слова Рахмана-младшего Boxing Scene.