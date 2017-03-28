Сын Хасима Рахмана дебютирует на профессиональном ринге 14 апреля
Хасим
Рахман-младший, сын бывшего чемпион мира в супертяжёлом весе Хасима Рахмана, дебютирует на профессиональном ринге 14 апреля. Он сразится с Брайаном Имзом (1−4, 1 КО) в Канзас-Сити, сообщает Boxing Scene.
«Ты дебютируешь на профессиональном ринге только один раз, и я подумал, что будет здорово сделать это на глазах родных и друзей в своём родном городе. Однажды я верну в этот город чемпионский титул в супертяжёлом весе», — приводит слова
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter