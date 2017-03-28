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https://sport.mail.ru/news/boxing/29222667/
28 марта 2017, 0:38 | Бокс | Чемпионат.com

Сын Хасима Рахмана дебютирует на профессиональном ринге 14 апреля

Хасим Рахман-младший, сын бывшего чемпион мира в супертяжёлом весе Хасима Рахмана, дебютирует на профессиональном ринге 14 апреля. Он сразится с Брайаном Имзом (1−4, 1 КО) в Канзас-Сити, сообщает Boxing Scene.

«Ты дебютируешь на профессиональном ринге только один раз, и я подумал, что будет здорово сделать это на глазах родных и друзей в своём родном городе. Однажды я верну в этот город чемпионский титул в супертяжёлом весе», — приводит слова Рахмана-младшего Boxing Scene.
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