Мурат Гассиев вернется на ринг в июне
Самый молодой российский чемпион мира по боксу проведет первый бой после завоевания титула IBF летом 2017 года.
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23-летний Мурат Гассиев, ставший самым молодым российским чемпионом мира по боксу, готовится к проведению первого поединка после завоевания пояса IBF. Напомним, 3 декабря минувшего года в упорнейшем 12-раундовом бою с Денисом Лебедевым уроженец Владикавказа одержал победу раздельным решением судей и забрал у оппонента звание чемпиона в первом тяжелом весе.
Менеджер российского спортсмена Леон Маргулис заявил «Известиям», что уже ведет переговоры по поводу организации следующего боя своего подопечного.
— Мы рассматриваем несколько оппонентов для Мурата, — рассказал Маргулис «Известиям». — Ориентировочно, следующий его бой пройдет в мае или июне 2017 года. Мы ведем переговоры с потенциальными соперниками — выбираем наиболее интересного. Как только переговоры будут завершены и соглашение подписано, мы объявим об этом всем любителям бокса.
По информации «Известий», одним из кандидатов на бой с Гассиевым является чемпион WBO Александр Усик. Украинский спортсмен — чемпион мира и Европы по боксу, а также олимпийский чемпион Игр в Лондоне 2012 года. На пути к золотой медали в ¼ финала он одержал победу над россиянином Артуром Бетербиевым.
Мурат Гассиев приступил к тренировкам и подготовке к своему следующему поединку в середине февраля. Сборы российский спортсмен проводит на Большом Медвежьем озере рядом с калифорнийским городом
— Прошло чуть больше месяца с тех пор, как я приступил к полноценным занятиям. Чувствую себя отлично, постепенно набираю необходимые кондиции, — рассказал «Известиям» Гассиев. — Вместе со мной подготовку к очередной защите титулов проводил знаменитый Геннадий Головкин. Денис Шафиков, Наджиб Мохамедди и множество других известных боксеров тоже тренируются здесь. Если честно, уже не терпится вновь выйти на ринг! Против кого будет мой следующий бой, пока сказать не готов. Идут переговоры, и как только соглашение будет подписано, я обязательно всё сообщу. Пока скажу лишь так: я хочу драться за чемпионские пояса. Моя цель — звание абсолютного чемпиона мира в своей весовой категории.
Мурат Гассиев — чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF. Последние несколько лет уроженец Осетии живет и тренируется в США под руководством знаменитого Абеля Санчеса. На его счету 25 поединков, в которых он не потерпел ни одного поражения. При этом 17 побед Гассиев одержал нокаутом. Мурат побеждал таких боксеров, как Джордан Шиммель и Леон Харт. Чемпионский титул россиянин отобрал у своего земляка Дениса Лебедева, победив его раздельным решением судей.
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