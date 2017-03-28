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28 марта 2017, 0:47 | Бокс | Известия.Ру

Мурат Гассиев вернется на ринг в июне

Самый молодой российский чемпион мира по боксу проведет первый бой после завоевания титула IBF летом 2017 года.

Самый молодой российский чемпион мира по боксу проведет первый бой после завоевания титула IBF летом 2017 года. Увеличить
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23-летний Мурат Гассиев, ставший самым молодым российским чемпионом мира по боксу, готовится к проведению первого поединка после завоевания пояса IBF. Напомним, 3 декабря минувшего года в упорнейшем 12-раундовом бою с Денисом Лебедевым уроженец Владикавказа одержал победу раздельным решением судей и забрал у оппонента звание чемпиона в первом тяжелом весе.

Менеджер российского спортсмена Леон Маргулис заявил «Известиям», что уже ведет переговоры по поводу организации следующего боя своего подопечного.

— Мы рассматриваем несколько оппонентов для Мурата, — рассказал Маргулис «Известиям». — Ориентировочно, следующий его бой пройдет в мае или июне 2017 года. Мы ведем переговоры с потенциальными соперниками — выбираем наиболее интересного. Как только переговоры будут завершены и соглашение подписано, мы объявим об этом всем любителям бокса.

По информации «Известий», одним из кандидатов на бой с Гассиевым является чемпион WBO Александр Усик. Украинский спортсмен — чемпион мира и Европы по боксу, а также олимпийский чемпион Игр в Лондоне 2012 года. На пути к золотой медали в ¼ финала он одержал победу над россиянином Артуром Бетербиевым.

Мурат Гассиев приступил к тренировкам и подготовке к своему следующему поединку в середине февраля. Сборы российский спортсмен проводит на Большом Медвежьем озере рядом с калифорнийским городом Сан-Бернардино. По признанию чемпиона, он доволен тренировочными условиями и рад возможности заниматься вместе с лучшими боксерами.

— Прошло чуть больше месяца с тех пор, как я приступил к полноценным занятиям. Чувствую себя отлично, постепенно набираю необходимые кондиции, — рассказал «Известиям» Гассиев. — Вместе со мной подготовку к очередной защите титулов проводил знаменитый Геннадий Головкин. Денис Шафиков, Наджиб Мохамедди и множество других известных боксеров тоже тренируются здесь. Если честно, уже не терпится вновь выйти на ринг! Против кого будет мой следующий бой, пока сказать не готов. Идут переговоры, и как только соглашение будет подписано, я обязательно всё сообщу. Пока скажу лишь так: я хочу драться за чемпионские пояса. Моя цель — звание абсолютного чемпиона мира в своей весовой категории.

Мурат Гассиев — чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF. Последние несколько лет уроженец Осетии живет и тренируется в США под руководством знаменитого Абеля Санчеса. На его счету 25 поединков, в которых он не потерпел ни одного поражения. При этом 17 побед Гассиев одержал нокаутом. Мурат побеждал таких боксеров, как Джордан Шиммель и Леон Харт. Чемпионский титул россиянин отобрал у своего земляка Дениса Лебедева, победив его раздельным решением судей.
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