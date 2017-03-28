Мурат Гассиев вернется на ринг в июне

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23-летний Мурат Гассиев, ставший самым молодым российским чемпионом мира по боксу, готовится к проведению первого поединка после завоевания пояса IBF. Напомним, 3 декабря минувшего года в упорнейшем 12-раундовом бою с Денисом Лебедевым уроженец Владикавказа одержал победу раздельным решением судей и забрал у оппонента звание чемпиона в первом тяжелом весе.

Менеджер российского спортсмена Леон Маргулис заявил «Известиям», что уже ведет переговоры по поводу организации следующего боя своего подопечного.

— Мы рассматриваем несколько оппонентов для Мурата, — рассказал Маргулис «Известиям». — Ориентировочно, следующий его бой пройдет в мае или июне 2017 года. Мы ведем переговоры с потенциальными соперниками — выбираем наиболее интересного. Как только переговоры будут завершены и соглашение подписано, мы объявим об этом всем любителям бокса.

По информации «Известий», одним из кандидатов на бой с Гассиевым является чемпион WBO Александр Усик. Украинский спортсмен — чемпион мира и Европы по боксу, а также олимпийский чемпион Игр в Лондоне 2012 года. На пути к золотой медали в ¼ финала он одержал победу над россиянином Артуром Бетербиевым.

Мурат Гассиев приступил к тренировкам и подготовке к своему следующему поединку в середине февраля. Сборы российский спортсмен проводит на Большом Медвежьем озере рядом с калифорнийским городом Сан-Бернардино. По признанию чемпиона, он доволен тренировочными условиями и рад возможности заниматься вместе с лучшими боксерами.

— Прошло чуть больше месяца с тех пор, как я приступил к полноценным занятиям. Чувствую себя отлично, постепенно набираю необходимые кондиции, — рассказал «Известиям» Гассиев. — Вместе со мной подготовку к очередной защите титулов проводил знаменитый Геннадий Головкин. Денис Шафиков, Наджиб Мохамедди и множество других известных боксеров тоже тренируются здесь. Если честно, уже не терпится вновь выйти на ринг! Против кого будет мой следующий бой, пока сказать не готов. Идут переговоры, и как только соглашение будет подписано, я обязательно всё сообщу. Пока скажу лишь так: я хочу драться за чемпионские пояса. Моя цель — звание абсолютного чемпиона мира в своей весовой категории.

Мурат Гассиев — чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF. Последние несколько лет уроженец Осетии живет и тренируется в США под руководством знаменитого Абеля Санчеса. На его счету 25 поединков, в которых он не потерпел ни одного поражения. При этом 17 побед Гассиев одержал нокаутом. Мурат побеждал таких боксеров, как Джордан Шиммель и Леон Харт. Чемпионский титул россиянин отобрал у своего земляка Дениса Лебедева, победив его раздельным решением судей.