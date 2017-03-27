"Головкин, я готов к самому крутому бою в истории в Казахстане!". Как Сондерс снова обратился к GGG

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«Я готов!» — заявил Сондерс в твиттере. К своему посту британец также добавил видео, где говорит о том, что он в хорошей форме и готов начать подготовку к бою.

«Головкин если ты хочешь сделать самый крутой бой в истории в Казахстане, давай сделаем это!» — в очередной раз Сондерс бросил вызов GGG.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/MTK_Marbella">@MTK_Marbella</a> <a href="https://twitter.com/frankwarren_tv">@frankwarren_tv</a> <a href="https://twitter.com/djk256">@djk256</a> <a href="https://twitter.com/TomLoeffler1">@TomLoeffler1</a> <a href="https://twitter.com/GGGBoxing">@GGGBoxing</a> I'm ready ?? <a href="https://t.co/RFVJ5FTlGP">pic.twitter.com/RFVJ5FTlGP</a></p>— billyjoesaunders (@bjsaunders_) <a href="https://twitter.com/bjsaunders_/status/846326275933458432">27 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Стоит отметить, что Сондерс регулярно призывает команду Головкина провести объединетельный поединок и даже согласен встретится в Казахстане.

Тем временем тренер казахстанца Абель Санчес заявил, что его подопечный в июне может встретиться с другим боксером.

Следующий бой Геннадий Головкин может провести в июне в Казахстане. Официально дата и имя соперника не назывались. Главным кандидатом журналисты и болельщики называют как раз Билли Джо Сондерса. Данную информацию прокомментировал президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин.