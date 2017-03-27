«Головкин, я готов к самому крутому бою в истории в Казахстане!» Как Сондерс снова обратился к GGG
Чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс в очередной раз заявил о готовности к бою с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC в этой же категории казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«Я готов!» — заявил Сондерс в твиттере. К своему посту британец также добавил видео, где говорит о том, что он в хорошей форме и готов начать подготовку к бою.
«Головкин если ты хочешь сделать самый крутой бой в истории в Казахстане, давай сделаем это!» — в очередной раз Сондерс бросил вызов GGG.
Стоит отметить, что Сондерс регулярно призывает команду Головкина провести объединетельный поединок и даже согласен встретится в Казахстане.
Тем временем тренер казахстанца Абель Санчес заявил, что его подопечный в июне может встретиться с другим боксером.
Следующий бой Геннадий Головкин может провести в июне в Казахстане. Официально дата и имя соперника не назывались. Главным кандидатом журналисты и болельщики называют как раз Билли Джо Сондерса. Данную информацию прокомментировал президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин.
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