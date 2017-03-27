СМИ обвинили Мэйвезера в ревности к популярности Головкина

«Если Мэйвезер до сих пор считает, что Джейкобс, несмотря на пассивный подход к бою, одержал победу, то это удивительно, если он действительно видел поединок. Некоторые фанаты бокса считают, что Мэйвезер просто ревнует Головкина, потому что за последние два года он стал очень популярен. Болельщики предпочитают говорить не о бое Мэйвезера с Макгрегором, который никогда не выступал в боксе, а о Головкине. В этом виноват и сам Флойд: если бы он сказал, что готов вернуться на ринг, чтобы драться с Головкиным или “Канело”, то говорили бы о нем», — пишет автор.