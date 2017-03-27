Маркетинг по-цыгански. Как Билли Джо Сондерс раскручивает бой с Геннадием Головкиным

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Сондерс умеет создать атмосферу из ничего. Ему достаточно написать один твит, чтобы заставить говорить о себе, пусть даже в большинстве случаев обсуждения будут носить критический характер. Но так или иначе, оживить ситуацию он может. Причем делает Сондерс это весьма разнообразно.

По большей части все его твиты, высказывания и прочее — болтовня. Кого-то задеть, кого-то спровоцировать. Главное то, что нужного эффекта он достигает. Многие боксеры, особенно британские, охотно ввязываются с ним в перепалку. Но последнее слово остается обычно за чемпионом мира по версии WBO.

Любимая жертва Билли — Крис Юбенк-младший. Именно он чаще других раздражается и принимает все близко к сердцу. И судя по всему, Сондерса это забавляет. А недавно и вовсе «цыган» встрял в твит-битву между Тони Белью и Юбенком-младшим. А что? Чемпиону скучно, и лишний раз накалить обстановку скрасило его будни.

Иногда такое поведение больше раздражает. Сразу приклеиваются ярлыки «болтун», «трепач» и так далее. Но в случае с возможным поединком против GGG — подобная активность, наоборот, полезна.

Все мы помним, сколько раз Сондерс пытался оскорбить Головкина в соцсетях. Не будучи первым, приписал к казахстанскому чемпиону Бората, при этом назвал «крысой». Правда на определенное время Билли Джо ушел в тень, добавляя в теги лишь упомянутого выше соотечественника и других.

Затишье легко объяснимо. На тот момент, скорее всего, начались переговоры между командами GGG и Сондерса. И пока не закончился бой казахстанца с Дэниэлом Джейкобсом, говорить о деталях было нельзя. Активность, как и ожидалось, наступила после победы Головкина. И больше всех преуспел в этом Сондерс. И конкретно в данном случае его активность в Сети только на руку.

Для начало он деликатно заявил о готовности встретиться с Головкиным, добавив, что ему без разницы место проведения — «хоть в поле».

«Я готов поехать куда угодно. Я не беспокоюсь по поводу возможного боя в Казахстане. Я готов драться с ним хоть в поле — мне все равно. Он хочет пояс WBO, а я готов поставить его на кон.

Головкин силен, но боксер всегда побьет панчера, а он никогда не сталкивался с таким сложным соперником, как я. Джейкобс дал ему настоящий бой, но он не моего уровня, когда я в форме.

Далее (в своем стиле) Сондерс отметил свои лучшие качества, которые помогут ему победить Геннадия. А на первых порах от острослова Билли досталось мексиканцу Саулю Альваресу. В частности, британец выразил непонимание того, почему «Канело» до сих пор интересен казахстанскому чемпиону. Изюминкой того интервью стало его мнение об Альваресе — «рыжий сыкун». Даже добавить нечего.

Спустя два дня после победы Головкина британец дал понять, что он уже видел контракт. «Меня все устраивает», — подтвердил Билли в одном из интервью.

Кстати, при всех своих негативных качествах, Сондерс является очень объективным. Например, свой последний поединок против Артура Акавова он назвал «не уровнем британской глубинки».

«Я не смотрю на его бой с Джейкобсом со словами: “о, да, это делает меня счастливым”, потому что одно знаю наверняка — если он будет основываться на моем последнем выступлении и радоваться, то его ждет настоящий шок. Потому что мое последнее выступление было даже не на уровне британской глубинки», — категоричен Сондерс.

И, конечно, вершину всего «любительского промоушена» занимает его супер-твит.

«Головкин, выходи и сразись со мной в июне. Я же толстый цыган, а ты атлетичная машина для разрушений».

Два предложения, в которых Сондерс уместил вызов, самоиронию, провокацию и сарказм.

Британец лишен стеснительности, что в определенные моменты легко подкупает. Он не скрывает, что страдает набором лишних килограммов. И прямо об этом заявляет. В последний раз Сондерс напомнил о «животе и боках», когда поторапливал Головкина с подписанием контракта.

«У меня всегда есть лишний вес. Так что у меня много работы. Сейчас у меня около четырех лишних килограммов. Поэтому если Головкин хочет этот бой, он должен поставить меня в известность как можно быстрее, чтобы я успел похудеть и подготовиться».

Не обошлось за это время и без откровений. Правда, в довольно трогательные подробности он умудрился вставить несколько пафосных фраз, касающихся его победы над GGG и о том, какой он классный боксер. Цитируем полностью.

«Из того, что я слышал от своего менеджмента по поводу переговоров, мне нечему возразить. В этом бою дело не в деньгах, а в вызове. Каждый пенни, заработанный мной в этом поединке, я отдам своему отцу. Мне самому не нужно ни копейки. Я хочу выйти и доказать, что весь мир ошибается, показать, на что я способен. И для этого нет лучшего места, чем его территория. Это еще больше разожжет во мне огонь.

Я посмотрел его бой с Джейкобсом вчера. Я думаю, что смогу расстроить что-то в Головкине и выиграть. Я знаю, что могу сделать, чтобы побить GGG, поэтому и не стал тогда смотреть поединок.

Если вы будете стоять перед ним, обмениваясь ударами, то у вас возникнут проблемы. Но вы должны быть умнее, и тогда путь будет открыт. Я уверен, что он еще не бывал в ринге с таким боксером, как я.

Чуть позже Сондерс начал набирать обороты и повышать градус. «Пришло время действовать или заткнуться», — таким образом британец призвал GGG предпринять активные действия. И, конечно же, не обошлось и без фирменных оскорблений.

«Я готов ждать, но не долго. Не собираюсь просиживать в ожидании точки G. Мне нужен бой скоро».

Где-то слишком резко, где-то чересчур «по-геройски». Но как бы то ни было, для продвижения боя с Головкиным он проделал просто огромную работу. Почти любая его фраза достойна внимания со стороны СМИ. И скорее всего, так и происходит. Его твиты обсуждаются в Сети. Особенно самые провокационные. А хэштеги #Golovkin, #Saunders превращаются в своеобразный тренд. И это при том, что официальных заявлений в виде даты и места проведения еще не поступало. И трудно представить, что будет при подписании контракта обеими сторонами.

В тоже время команда Головкина намного сдержаннее. Нет необходимой конкретики. Дисциплина или бездействие? Трудно сказать. Скорее всего, в подходе к таким вещам используется консерватизм и строгость. Да, это по-деловому. Но согласитесь, что линия поведения Сондерса интересна. Ничего не скажешь. Прямо «маркетинг по-цыгански».

Напомним, что следующий бой Геннадий Головкин может провести в июне в Казахстане. Официально дата и имя соперника не назывались. Но предположительно им станет Билли Джо Сондерс. Данную информацию прокомментировал президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин.

34-летний Головкин на данный момент владеет поясами WBC, WBA (Super), IBF и IBO. До звания абсолютного чемпиона мира ему не хватает лишь титула WBO, который находится у 27-летнего Сондерса.