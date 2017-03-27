Президент Федерации профи-бокса Казахстана оценил вероятность проведения боя Головкина на EXPO-2017

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— Скорее всего, будет два отдельных вечера бокса. Дело в том, что команда Геннадия Головкина может в июне, ориентировочно 17-го числа. Затем в период проведения 55-ой юбилейной конвенции WBC, которая будет проходить в конце августа — начале сентября, мы хотим провести большой вечер бокса. Оба матча будут приурочены к EXPO-2017, — отметил Бекхожин.

— Второй вечер бокса будет без Геннадия Головкина?

— Там будет без Головкина, однако будут наши ребята, которые боксируют за рубежом. Определим по рейтингу самых интересных и сделаем им предложение. Дальше промоутеры начнут подбирать им хороших соперников.

— По сопернику Головкина на июнь ничего не известно?

— Пока точно неизвестно, ведь подбором соперника занимается команда Головкина. Мы, как федерация, оказываем содействие. Организация боя целиком ляжет на их плечи.

— Бои будут проходить на «Астана-Арене»?

— Интерес будет очень большой. Будет логично, если бой пройдет на «Астана-Арене».

— Какова вероятность того, что в июне в Казахстане состоится бой Головкина?

— Вероятность того, что бой состоится высокая — 80 процентов.

Ранее появилась информация, что следующий поединок Головкина может пройти летом в Казахстане. Наиболее вероятным соперником называется именно британец Билли Джо Сондерс. Его промоутер Фрэнк Уоррен объявил о начале переговоров с командой Головкина, но подчеркнул, что договоренность была достигнута еще давно.

Напомним, что казахстанский боксер свой последний поединок провел 18 марта в Нью-Йорке, где одержал победу решением судей над американцем Дэниэлом Джейкобсом со счетом 115−112, 115−112 и 114−113.