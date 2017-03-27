Непобежденный британец готов встретиться с Сондерсом и заменить Головкина

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Он считает, что если Сондерс не договорится с чемпионом WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), он должен встретиться с ним.

«Я понимаю, он хочет мегабой, я желаю ему всего лучшего. У меня же сейчас есть шанс завоевать титул WBO Interim. Если бой Сондерса с Головкиным не состоится, Билли должен драться со мной. Я говорю “да” всем и доказываю слова делом. Я готов драться со всеми, кто хочет боя со мной. Я готов драться с Билли Джо — я готов к любому сопернику», — заявил Лэнгфорд.

В следующем бою Лэнгфорд встретится с грузином Автандилом Хурцидзе (32−2−2, 21 КО), который является временным чемпионом WBO. Поединок пройдет 22 апреля в Лестере. Интересно, что Хурцидзе должен был встретиться с Сондерсом, однако британец «откупился» от обязательного претендента.

«Он опасен, его избегают, никто не хочет драться с ним, — говорит Лэнгфорд о Хурцидзе. — Но если вы хотите добраться до вершины в спорте, то не должны обделываться, когда приходит время для большой драки. Вы должны принять этот бой, что я и делаю. Я второй номер в рейтинге WBO, мне дали большой бой, а я согласился — я делаю то, что и должны делать бойцы!».

Ранее сообщалось, что Сондерс и Головкин ведут переговоры о бое на июнь. Поединок может пройти в Астане в рамках мировой выставки EXPO-2017, послом которой является казахстанский боксер.

Стоит отметить, что команда Головкина подготовила план Б на случай срывов переговоров с Сондерсом. Казахстанский боксер может встретиться с багамцем Туреано Джонсоном (20−1, 14 КО).