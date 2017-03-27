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https://sport.mail.ru/news/boxing/29214856/
27 марта 2017, 12:43 | Бокс | Sports.kz

СМИ показали тренировку казахстанских боксеров в Калифорнии

Американский Youtube-канал ESNEWS, публикующий интервью и видеосюжеты о профессиональном боксе, запечатлел тренировочный процесс казахстанских боксеров Асхата Уалиханова, Мадияра Ашкеева и Мейирима Нурсултанова, сообщает Sports.kz.

Американский <nobr>Youtube-канал</nobr> ESNEWS публикующий интервью и <span class=error>видеосюжеты</span> о профессиональном боксе запечатлел тренировочный процесс казахстанских боксеров <span class=error>Асхата</span> Уалиханова <span class=error>Мадияра</span> Ашкеева и Мейирима Нурсултанова сообщает Sports.kz. Увеличить
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Ролики вышли под заголовками «Казахстанская звезда бокса в Окснарде».

Все три боксера ведут в Окснарде (штат Калифорния, США) подготовку к очередным поединкам, которые запланированы на апрель.

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