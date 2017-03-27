СМИ показали тренировку казахстанских боксеров в Калифорнии
Американский
Youtube-канал ESNEWS, публикующий интервью и видеосюжеты о профессиональном боксе, запечатлел тренировочный процесс казахстанских боксеров Асхата Уалиханова, Мадияра Ашкеева и Мейирима Нурсултанова, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Ролики вышли под заголовками «Казахстанская звезда бокса в Окснарде».
Все три боксера ведут в Окснарде (штат Калифорния, США) подготовку к очередным поединкам, которые запланированы на апрель.
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