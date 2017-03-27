Канат Ислам начал подготовку к следующему бою

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Канат Ислам начал подготовку к бою. Через десять дней будет известен его соперник, а так же будет объявлено место и время проведения поединка. Этот поединок может стать титульным. На данный момент ведутся переговоры, — отмечается на странице спортсмена в Facebook.

Стоит отметить, что Ислам изменил написание своего псевдонима на QAZAQ. Ранее его ник читался как Kazakh.

Добавим, что Ислам вплотную приблизился к тройке лидеров рейтинга казахстанских боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии авторитетного портала BoxRec.com. Точно известно, что он выступит на вечере бокса, посвященного выставке EXPO в сентябре этого года.

Напомним, 18 февраля в городе Уилмингтон (штат Делавэр, США) Ислам нокаутировал своего соперника из Бразилии Робсона Асиса. После боя его сравнили с Головкиным, а российские комментаторы «Матч ТВ» выразили мнение, что Канат уже достиг уровня, чтобы выйти на ринг против именитых боксеров своего дивизиона, таких как Сауль «Канело» Альварес или Эрисланди Лара. Сам Ислам после победы над Ассисом бросил вызов «Канело» и Мигелю Котто.