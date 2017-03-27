Дэн Рафаэль: Для меня вся эта критика в адрес Головкина смешна. Жаль тратить время на такие глупости

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Их поединок состоялся утром 19 марта в Нью-Йорке и завершился победой Головкина единогласным решением судей (115−112, 115−112 и 114−113). При этом Джейкобс в четвертом раунде побывал в нокдауне.

«Для меня вся эта критика смешна. Парень побил второго номера в своей весовой категории, отправил его в нокдаун, защитил пояс в 18-й раз, а болельщики чем-то недовольны. Жаль тратить время на такие глупости. По моим подсчетам, GGG выиграл 115−112, 7−5 в раундах и дополнительное очко за нокдаун. В рейтинге ESPN я голосовал за GGG в качестве нового лидера. Я не видел на это место другого кандидата», — сказал Рафаэль во время традиционного пятничного чата с болельщиками.

Тренер Головкина Абель Санчес также ответил «клавиатурным судьям», несогласным с решением судей по бою с Джейкобсом, добавив, что предпочитает не обращать внимание на мнения из Сетей.

Добавим, что Головкин возглавляет рейтинг лучших боксеров в мире вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии ESPN.

Ожидается, что свой следующий бой казахстанский боксер проведет в июне в Астане. Наиболее вероятным соперником называется чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс. Ранее Рафаэль рассказал, сколько Головкин может заработать за этот поединок.