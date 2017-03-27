Дэн Рафаэль: Для меня вся эта критика в адрес Головкина смешна. Жаль тратить время на такие глупости
Эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль встал на защиту чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО)
из-за критики, обрушившейся на него после боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−3, 29 КО).
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Их поединок состоялся утром 19 марта в
«Для меня вся эта критика смешна. Парень побил второго номера в своей весовой категории, отправил его в нокдаун, защитил пояс в 18-й раз, а болельщики
Тренер Головкина Абель Санчес также ответил «клавиатурным судьям», несогласным с решением судей по бою с Джейкобсом, добавив, что предпочитает не обращать внимание на мнения из Сетей.
Добавим, что Головкин возглавляет рейтинг лучших боксеров в мире вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии ESPN.
Ожидается, что свой следующий бой казахстанский боксер проведет в июне в Астане. Наиболее вероятным соперником называется чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс. Ранее Рафаэль рассказал, сколько Головкин может заработать за этот поединок.
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