Шотландский боксер Джордан Коу умер из-за сгонки веса
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Шотландец Джордан Коу скончался, пытаясь сбросить вес к поединку по правилам тайского бокса, который должен был состояться в воскресенье. Об этом сообщает британское издание Daily Telegraph.
20-летний спортсмен получил сердечный приступ, тренируясь в утяжеленном костюме для сгонки веса.
Коу переехал в Бангкок для занятий тайским боксом и планировал летом вернуться в Шотландию.
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