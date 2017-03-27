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https://sport.mail.ru/news/boxing/29213024/
27 марта 2017, 10:43 | Бокс | ТАСС

Шотландский боксер Джордан Коу умер из-за сгонки веса

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Шотландец Джордан Коу скончался, пытаясь сбросить вес к поединку по правилам тайского бокса, который должен был состояться в воскресенье. Об этом сообщает британское издание Daily Telegraph.

20-летний спортсмен получил сердечный приступ, тренируясь в утяжеленном костюме для сгонки веса.

Коу переехал в Бангкок для занятий тайским боксом и планировал летом вернуться в Шотландию.
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